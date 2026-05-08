Amadeus gana 356,9 millones hasta marzo, un 0,4% más, pese al impacto de Oriente Medio

Amadeus registró un beneficio de 356,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un ligero incremento del 0,4% respecto a los 355,3 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior, en un contexto condicionado por la situación geopolítica en Oriente Medio.

La compañía tecnológica de viajes comunicó este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sus ingresos aumentaron un 3,1% entre enero y marzo, hasta los 1.682,6 millones de euros. A tipos de cambio constantes, el crecimiento fue del 7,9%, impulsado principalmente por la evolución de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea y de Hoteles y Otras Soluciones.

El resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 661,4 millones de euros, un 7,5% más que un año antes. Por su parte, el beneficio de explotación se situó en 474,9 millones, con un avance del 2,8%, mientras que el beneficio de explotación ajustado ascendió a 500 millones de euros, un 6,6% más a tipos de cambio constantes.

El consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, destacó que la compañía logró un crecimiento “sólido” tanto en ingresos como en beneficios durante el primer trimestre. No obstante, señaló que los volúmenes se moderaron en marzo por la situación geopolítica en Oriente Medio, aunque subrayó que la empresa mantiene un “fuerte impulso comercial”.

La deuda financiera neta se redujo en 444,6 millones de euros, hasta situarse en 2.586 millones a 31 de marzo, apoyada principalmente en la generación de un flujo de caja disponible de 273,6 millones de euros.

Crecimiento en sus principales áreas

El área de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea elevó sus ingresos un 7,5% en el primer trimestre. Esta evolución se apoyó en el aumento del 3,1% del número de pasajeros embarcados y en el crecimiento del 8,6% de los ingresos por pasajero embarcado a tipos de cambio constantes.

Amadeus explicó que los ingresos por pasajero embarcado mejoraron frente al cuarto trimestre de 2025 gracias a la evolución favorable de precios e ingresos, así como a la contratación de soluciones adicionales y al mayor peso de los productos de Amadeus Nevio.

En Hoteles y Otras Soluciones, los ingresos crecieron un 3,2%, y un 9,8% a tipos de cambio constantes. La compañía atribuyó este avance a la incorporación de nuevos clientes y al incremento de las transacciones en los negocios de hoteles y pagos.

Por su parte, Distribución Aérea registró un aumento de ingresos del 0,1%, que se eleva al 4,6% a tipos de cambio constantes. La actividad comenzó el año con una evolución positiva tanto en volumen como en ingresos medios por reserva, aunque en marzo las reservas se vieron afectadas por el aumento de las cancelaciones derivado de la situación en Oriente Medio.

Los ingresos por reserva mantuvieron un buen ritmo de crecimiento, con un avance del 4,8% a tipos de cambio constantes, en línea con la evolución del trimestre anterior y del conjunto de 2025, gracias a la mejora de los precios.

Mantiene sus previsiones para 2026

De cara al conjunto del ejercicio, Amadeus mantiene sus previsiones, basadas en una hipótesis de crecimiento del tráfico aéreo mundial del 4,5%. La compañía espera elevar sus ingresos a un ritmo de un dígito alto a tipos de cambio constantes, lograr un crecimiento de dos dígitos bajos en el beneficio por acción diluido ajustado y generar un flujo de caja libre de entre 1.350 y 1.450 millones de euros.

La tecnológica anunció el pasado 29 de abril su intención de adquirir Idemia Public Security (IPS) por 1.200 millones de euros. Amadeus considera que esta operación le permitirá incorporar una plataforma biométrica integral de alcance internacional, con una cartera relevante de grandes clientes.

La adquisición está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y la compañía prevé cerrarla a mediados de 2027.

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En 2025, Amadeus alcanzó un beneficio récord de 1.335,6 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior, gracias al crecimiento de sus líneas de negocio, pese al impacto negativo de los tipos de cambio, dado que entre el 40% y el 50% de sus ingresos están denominados en dólares estadounidenses.