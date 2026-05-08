Abertis extiende hasta 2067 su mayor concesión en México, el principal corredor industrial del país

La compañía madrileña Abertis, líder mundial en la gestión de infraestructuras y movilidad, ha alcanzado un acuerdo marco con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México para desarrollar un plan de inversiones y mejoras de infraestructuras viarias en el país, a través de su participada Red de Carreteras de Occidente (RCO), uno de los principales operadores de autopistas de México.

Así lo ha anunciado la constructora a través de un comunicado, en el que detalla que el proyecto permitirá modernizar infraestructuras clave, mejorar la movilidad y la seguridad vial, y consolidar la colaboración con el Gobierno de México a largo plazo.

Como parte de este acuerdo, se contempla la extensión de la concesión FARAC I por aproximadamente 19 años, lo que permite duplicar la vida concesional de RCO de 22 a 41 años, así como un aumento adicional de tarifas a aplicar durante los próximos 4 años y vigente durante toda la concesión.

Como explica Abertis, esta concesión, de 799 kilómetros, recorre el eje vertebral viario en la región centro-oeste, conectando el principal corredor industrial del país, El Bajío, con las dos mayores ciudades, Ciudad de México y Guadalajara. FARAC I generó ingresos de 638 millones de euros en 2025 y lleva operando desde 2007.

Un plan de inversión de 1.200 millones de euros

El acuerdo con la SICT incluye un plan de inversiones de alrededor de 1.200 millones de euros en cuatro años (2026-2029), orientado a mejorar la capacidad, la seguridad y la eficiencia de la red, financiado con flujo de caja y deuda de RCO.

El plan de inversiones se estructura en dos grandes ámbitos. Por un lado, RCO realizará actuaciones de baja complejidad, centradas en la ampliación de plazas de peaje y en la expansión de carriles, con el objetivo de incrementar la capacidad de la red, mejorar la fluidez del tráfico y elevar la calidad del servicio y seguridad a los usuarios. Por otro, se aportarán recursos para la construcción por la SICT de infraestructuras viales adyacentes, en línea con las prioridades marcadas por el Gobierno de México dentro del Plan Michoacán.

Este acuerdo marcaría la tercera extensión de FARAC I, tras los acuerdos alcanzados en 2014 y 2020.

Creación de valor y compromiso a largo plazo

Con esta iniciativa, Abertis continúa avanzando en su estrategia de crecimiento como operador perpetuo, alargando la vida concesional del grupo mediante la extensión de concesiones de calidad y la generación de flujos de caja recurrentes a largo plazo, mediante la inversión selectiva en infraestructuras clave y geográficamente diversificadas.

El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, ha destacado que “este proyecto consolida nuestra posición en México, uno de nuestros mercados estratégicos, y ejemplifica nuestra capacidad para trabajar de la mano de las Administraciones Públicas como socio industrial y financiero a largo plazo, combinando inversión, mejora del servicio y creación de valor en un país donde ya gestionamos cerca de 900 kilómetros de autopistas”.