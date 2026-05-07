Ni plan MOVES III ni deducción en la Renta: el Gobierno aprueba el el Plan Auto+, una ayuda de 5.500 euros para que compres un coche electrico

Con la gasolina y el diésel que no paran de subir, los coches eléctricos se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva para quienes necesitan cambiar de vehículo. El mercado automovilístico ofrece cada vez más modelos que no dependen de combustibles tradicionales y que, además de ser más sostenibles, pueden ayudar al ahorro doméstico. Sin embargo, sus precios siguen siendo elevados para muchas familias. Por eso, el Gobierno ha aprobado el nuevo Plan Auto+ para facilitar la compra de este tipo de vehículos.

Este programa de ayudas quiere facilitar la adquisición de estos coches, porque el descuento se aplica directamente en el concesionario y el comprador no tiene que esperar meses para cobrar la subvención. La iniciativa estará activa hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los 400 millones de euros disponibles. Entre los requisitos principales que pide el Gobierno están el precio, la fabricación o la tecnología del vehículo

Así funciona el nuevo Plan Auto+

El sistema cambia por completo la forma en la que se gestionaban hasta ahora las ayudas al coche eléctrico. En lugar de adelantar el dinero y esperar posteriormente el reembolso de la administración, el descuento se descuenta directamente del precio final del vehículo en el concesionario. La ayuda total puede alcanzar los 5.500 euros y se divide en dos partes:

4.500 euros de subvención estatal.

1.000 euros de descuento obligatorio aplicado por el concesionario.

Esto significa que el comprador ve reducido el importe desde el momento de la firma del contrato.

Qué coches pueden acogerse a la ayuda

El Plan Auto+ está orientado principalmente a vehículos con etiqueta CERO de la DGT. Podrán beneficiarse:

Coches 100% eléctricos.

Algunos híbridos enchufables con autonomía eléctrica suficiente.

Sin embargo, existen límites y condiciones para acceder a la cuantía máxima. Para conseguir la ayuda completa, el coche debe cumplir los llamados criterios EEE:

Ser eléctrico.

Tener un precio inferior a 35.000 euros.

Estar fabricado en Europa y utilizar baterías europeas.

Además, el precio del vehículo no puede superar los 45.000 euros antes de impuestos y debe tratarse de un coche nuevo o kilómetro 0 con antigüedad limitada.

Quién puede pedir el Plan Auto+

La ayuda está destinada a particulares residentes en España, aunque también pueden acceder autónomos y empresas en determinadas condiciones. Entre los requisitos que exige la administración destacan:

Tener DNI o NIE en vigor.

Estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social.

No superar el límite de ayudas permitidas.

Solicitar la subvención para un único vehículo por convocatoria.

Una de las novedades del sistema es que el comprador apenas tiene que realizar trámites burocráticos. El proceso se centraliza en el propio concesionario, y los trabajadores son quienes tramitan la ayuda ante la plataforma oficial. El descuento se aplica directamente en la factura y el comprador solo firma la autorización y aporta la documentación necesaria.

Cuidado con la renta

Además del descuento directo, los compradores pueden acceder a una deducción fiscal adicional en el IRPF. La normativa permite aplicar una deducción del 15% por la compra del vehículo eléctrico, con un máximo de 3.000 euros adicionales, que deberá incluirse en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2026. La ayuda se considera una ganancia patrimonial y debe declararse en la renta del año siguiente. Esto implica que parte de la subvención terminará tributando en el IRPF, dependiendo de los ingresos del contribuyente.

El programa también contempla subvenciones para la instalación de puntos de recarga domésticos, con ayudas que pueden cubrir entre el 70% y el 80% del coste de la instalación. Estas ayudas se tramitan de manera similar y buscan facilitar el salto definitivo al vehículo eléctrico en hogares y garajes privados.