La gasolina 95 más barata este jueves se encuentra en San Cristóbal de La Laguna a 1,288 euros el litro

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 7 de mayo, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,319€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,371€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,469€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,469€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,288€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,469€ el litro.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,319€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,371€ el litro.

Tenerife tiene hoy, jueves 7 de mayo, la Gasolina 95 más barata en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,288€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,289€.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,549€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,598€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 7 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,519€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,550€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,650€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, la estación de servicio PCAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,669€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,698€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,709€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 7 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,598€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,639€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,809€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,809€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso a 1,799€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,809€ el litro de Gasóleo A.

La estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,650€ el litro, seguida por la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 del municipio de Alajeró a 1,670€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,729€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38 de Alajeró a 1,749€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,319€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,371€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 7 de mayo está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,469€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,469€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,289€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,310€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,498€ el litro de Gasolina 98 en la estación PCAN. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,499€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,288€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Polígono Industrial Los Majuelos, donde la estación de servicio DISA LAS CHUMBERAS ofrece el diésel a 1,589€ el litro. La estación DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,589€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/05/2026 8:18:00]