Confirmado por Hacienda: esta es la ayuda de casi 1.000 euros en la Declaración de la Renta para los padres tinerfeños con hijos recién nacidos o adoptados

Criar a un hijo recién nacido supone un esfuerzo enorme, tanto en lo personal como en lo económico, por lo que cualquier ayuda es poca. Los padres y madres tinerfeños deben afrontar numerosos gastos vinculados al cuidado del menor. Por eso, para aliviar esa carga, el Gobierno de Canarias tiene una deducción autonómica que puede aplicarse en la declaración de la Renta, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Hacienda, aplicables también a los hogares que adopten un niño.

Este incentivo fiscal es poco, y se puede aplicar si tuviste un hijo o adoptaste durante el 2025. Conviene estar muy atento si cumples este requisito indispensable, porque al tratarse de una deducción autonómica, casi nunca aparece reflejada en el borrador, por lo que debes introducirlo manualmente en este apartado. Para hacerlo, es necesario comprobar primero que el hijo figura en los datos personales de la declaración. Después, hay que acudir al apartado de 'deducciones autonómicas de Canarias' e introducir la información correspondiente: número de orden del hijo, situación familiar y, en su caso, el grado de discapacidad.

Así te aplicas esta deducción autonómica por nacimiento o adopción / Carlos Lujan

Este paso es fundamental, ya que de no hacerlo, el contribuyente podría perder una rebaja fiscal a la que tiene derecho. Se trata de una ayuda directa en el IRPF que en función del número de hijos, puede alcanzar cantidades altas.

Las deducciones cambian en función del número de hijos

La normativa autonómica establece una escala progresiva en función del orden del hijo. No todos los contribuyentes reciben la misma cantidad, ya que el importe aumenta en familias más numerosas:

265 euros por el primer y segundo hijo.

por el primer y segundo hijo. 530 euros por el tercero.

por el tercero. 796 euros por el cuarto.

por el cuarto. 928 euros a partir del quinto hijo.

Además, existe un incremento adicional en casos de discapacidad. Si el menor tiene reconocido un grado igual o superior al 65%, la deducción se amplía con:

600 euros extra si es el primer o segundo hijo con discapacidad.

si es el primer o segundo hijo con discapacidad. 1.100 euros adicionales a partir del tercer hijo en esa situación.

No todas las familias pueden aplicar esta deducción. La normativa fija una serie de condiciones que deben cumplirse: el menor debe convivir con el contribuyente a 31 de diciembre del año correspondiente (2025 en este caso); también se exige que se tenga derecho al mínimo por descendientes, algo habitual en nacimientos o adopciones recientes.

También existen límites de ingresos. La suma de la base imponible general y del ahorro no puede superar:

46.455 euros en declaración individual.

en declaración individual. 61.770 euros en conjunta.

Si ambos progenitores tienen derecho a la deducción y presentan la declaración por separado, el importe se divide al 50%.

Aunque no es necesario presentar documentos en el momento de hacer la declaración, Hacienda puede requerirlos más adelante. Por eso, la Agencia Tributaria recomienda conservar durante al menos cuatro años el libro de familia, certificados de nacimiento o adopción y, en su caso, los documentos que acrediten la discapacidad.

A diferencia de otras ventajas fiscales, esta deducción no se mantiene en ejercicios posteriores. Solo puede aplicarse en el año en el que se produce el nacimiento o la adopción. Sin embargo, sí es compatible con otras medidas, como el mínimo por descendientes o las deducciones por familia numerosa, lo que permite aumentar el ahorro fiscal total.

Con una subida de precios en los productos básicos cada vez más fuerte, este tipo de deducciones autonómicas se convierten en una herramienta para aliviar la carga de las familias.