El paro resiste en el primer mes de Canarias sin temporada alta y retorna a niveles del final de 2007

Primer mes sin la red de la temporada alta turística y el desempleo resiste en Canarias. En abril aún se creó empleo, si bien de manera exigua -296 (0,03%)- a pesar de la esperada y tradicional destrucción en el sector de la hostelería (958).

Con ese esquema, las oficinas del paro del Archipiélago tienen ahora 1.138 (-0,78%) demandantes menos que al iniciarse el cuarto mes del año. En el conjunto del país, con todas las comunidades autónomas contribuyendo a la mejoría, el listado se redujo en 62.668 personas (-2,59%).

145.361 parados

Tras esas restas respectivas, en las Islas buscan aún una oportunidad laboral 145.361 ciudadanos, la menor cifra desde diciembre de 2007.

Del total, 83.287 son mujeres y 62.074, hombres. Y abril no fue propicio para cerrar esa brecha de género en la demanda de empleo, porque de los registros salieron en mayor medida ellos (-598) que ellas (-540).

Sanidad y construcción

A la merma del empleo en la rama principal de la economía canaria contestaron con dinamismo la la sanidad y los servicios sociosanitarios (683), y la construcción (378).

El incremento de afiliados en toda España fue de 223.685, con lo que el número de ocupados se mantiene por encima de la frontera histórica de los 22 millones (22.105.831). De ellos, 962.896 en el Archipiélago.

Mejora la media

El avance en abril en términos relativos fue de un 1%, y de un 2,4% a lo largo del último año. Canarias aún logra estar por encima (2,5%).

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La creación de empleo no fue simétrica en toda la comunidad autónoma. Mientras Santa Cruz de Tenerife concentró la creación de puestos de trabajo -719-, Las Palmas hizo lo propio con la destrucción al perder 423 afiliados.