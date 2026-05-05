La gasolina 95 más barata este martes se encuentra en La Laguna a 1,288 euros el litro

Hoy martes 5 de mayo las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,319€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,469€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,469€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,288€ el litro en OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy martes 5 de mayo, está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación OCÉANO TACO, donde está a 1,288€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 1,289€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,318€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,319€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,469€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,469€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

Para llenar el tanque hoy martes 5 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,519€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,550€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA de Puntallana tiene el carburante Gasolina 98 a 1,649€ el litro en Carretera General km 8. En Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,650€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,549€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,598€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,779€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,779€ el litro.

El Hierro tiene hoy, martes 5 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,578€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,599€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,698€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Vallehermoso, estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1, donde sale a 1,799€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde se puede encontrar el gasoil a 1,809€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,729€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, la estación de servicio SAN SEBASTIAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,749€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 5 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1 a la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE para llenar el tanque por 1,650€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Avenida de Colón, donde la estación de SAN SEBASTIAN ofrece la Gasolina 95 a 1,670€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,469€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,318€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,289€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,498€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,499€ el litro en la estación TGAS en plaza San Cristobal, 9.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, martes 5 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,498€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,499€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [05/05/2026 8:18:16]