Escribano (EM&E) rompe con Indra al colocar en el mercado su 14,3% y sale de la compañía
La operación está valorada a precios de mercado en más de 1.200 millones de euros
Los hermanos Escribano han puesto fin de una manera abrupta a una de las operaciones empresariales y estratégicas que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos tiempos. Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar del expresidente de Indra, Ángel Escribano, ha colocado en el mercado su 14,3% del capital, valorado en 1.200 millones, apenas tres semanas después de ser cesado tras las presiones del Gobierno, que controla un 24% en el capital, según ha confirmado EL PERIÓDICO. El porcentaje de acciones estaría valorado en 1.320 millones a precios de sus acciones este martes, por lo que la plusvalía rondaría más de 850 millones.
La oposición frontal del Gobierno a que Indra comprase o se fusionase con EM&E, formalmente al descubrir un conflicto de interés, llevó a una batalla total entre Ángel Escribano y la oficina económica de Moncloa, que lidera Manuel de la Rocha y que se saldó con la renuncia del primero. La crisis se había cerrado con el ascenso a la presidencia de Ángel Simón, exconsejero delegado de Criteria Caixa, para sustituir a Ángel Escribano.
La inversión de EM&E se produjo hace más de tres años en Indra y en enero de 2025 le llegó la oportunidad al empresario madrileño Ángel Escribano de ocupar la presidencia de la cotizada tras la salida del expresidente Marc Murtra a Telefónica. Un año marcado por la frustada operación de fusión con su empresa familiar y que se saldó con una espectacular revalorización en bolsa de los títulos de Indra del 185% en 2025. Esta venta supone, además, que el hermano menor de los Escribano, Javier, saldrá del consejo de administración de Indra y dejarán de tener voz en la cotizada.
Esto, sin embargo, no frusta una eventual negociación de fusión entre ambas compañías, puesto que para muchos actores del sector de la defensa ambas compañías están condenadas a entenderse: Indra por ganar mayor tamaño industrial y volumen de negocio y EM&E para unirse al grupo llamado a ser el campeón nacional de la defensa gracias a la fabricación de blindados y tanques.
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