Escribano (EM&E) rompe con Indra al colocar en el mercado su 14,3% y sale de la compañía

Los hermanos Escribano han puesto fin de una manera abrupta a una de las operaciones empresariales y estratégicas que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos tiempos. Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar del expresidente de Indra, Ángel Escribano, ha colocado en el mercado su 14,3% del capital, valorado en 1.200 millones, apenas tres semanas después de ser cesado tras las presiones del Gobierno, que controla un 24% en el capital, según ha confirmado EL PERIÓDICO. El porcentaje de acciones estaría valorado en 1.320 millones a precios de sus acciones este martes, por lo que la plusvalía rondaría más de 850 millones.

La oposición frontal del Gobierno a que Indra comprase o se fusionase con EM&E, formalmente al descubrir un conflicto de interés, llevó a una batalla total entre Ángel Escribano y la oficina económica de Moncloa, que lidera Manuel de la Rocha y que se saldó con la renuncia del primero. La crisis se había cerrado con el ascenso a la presidencia de Ángel Simón, exconsejero delegado de Criteria Caixa, para sustituir a Ángel Escribano.

La inversión de EM&E se produjo hace más de tres años en Indra y en enero de 2025 le llegó la oportunidad al empresario madrileño Ángel Escribano de ocupar la presidencia de la cotizada tras la salida del expresidente Marc Murtra a Telefónica. Un año marcado por la frustada operación de fusión con su empresa familiar y que se saldó con una espectacular revalorización en bolsa de los títulos de Indra del 185% en 2025. Esta venta supone, además, que el hermano menor de los Escribano, Javier, saldrá del consejo de administración de Indra y dejarán de tener voz en la cotizada.

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Esto, sin embargo, no frusta una eventual negociación de fusión entre ambas compañías, puesto que para muchos actores del sector de la defensa ambas compañías están condenadas a entenderse: Indra por ganar mayor tamaño industrial y volumen de negocio y EM&E para unirse al grupo llamado a ser el campeón nacional de la defensa gracias a la fabricación de blindados y tanques.