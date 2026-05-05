Canarias se juega casi un 40% de su economía por las consecuencias de la guerra en Irán

El turismo aportó 23.000 millones de euros de valor añadido a la economía canaria en 2025, el 38,3% del PIB autonómico, según el último informe Impactur de Exceltur, presentado por la consejera de Turismo, Jéssica de León, y el vicepresidente de la patronal, Óscar Perelli. La actividad sostiene 413.000 empleos en las Islas, con una temporalidad en mínimos históricos, situada en el 9%. Los datos confirman el peso decisivo del sector –casi cuatro de cada diez euros de renta dependen directamente del turismo– , pero también dan una idea de la preocupación del Gobierno canario ante lo que pueda ocurrir en consecuencia de la guerra de Irán, especialmente por una posible subida de los combustibles y eventuales recortes de plazas o rutas por parte de las aerolíneas.

En este sentido, de León reconoció la incertidumbre que supone analizar el futuro del turismo en unos momentos en el que hay numerosos factores que pueden influir en su evolución, no solamente el escenario bélico. La responsable de Turismo reconoció "nubarrones" en Alemania, país que afronta su tercer año de recesión, lo que ha provocado una caída del 9% en la capacidad aérea programada para el próximo invierno. No obstante, matizó que la inestabilidad internacional está provocando en Alemania una reprogramación de vuelos desde zonas cercanas al conflicto hacia destinos seguros como Canarias. En cuanto al Reino Unido, la consejera aseguró que la demanda se mantiene "estable y fuerte", mientras que el mercado peninsular ha revertido su tendencia negativa inicial a principios de 2026 y presenta ya una capacidad aérea programada positiva del 1,1% hacia el Archipiélago.

"Estamos en un momento de volatilidad, de continua reprogramación de vuelos y de conectividad, y el análisis que estamos haciendo es prácticamente semanal por parte de Turismo Islas Canarias", ha planteado. Según los últimos datos, para verano las reservas siguen llegando muy a última hora, "pero no hay una situación con un pico de reservas" como el ocurrido durante la Primavera Árabe, donde Canarias pasó de 12 a 17 millones de turistas. Las Islas pueden actuar como "destino refugio", pero hay factores como la pérdida de renta disponible en las familias europeas y la incertidumbre en el abastecimiento de combustible que pueden interferir en la demanda, advirtió la consejera.

Creación de empleo

Según expuso Perelli, por cada 100 empleos creados por empresas vinculadas directamente al sector, se generan otros 38 puestos de trabajo adicionales en el resto de la cadena de valor de la economía canaria. Destacó que la contribución fiscal del turismo superó los 4.000 millones de euros el pasado año, lo que representa un incremento de 400 millones respecto al ejercicio anterior. En cuanto a la inversión privada, los empresarios invirtieron 1.100 millones de euros en 2025, destinados principalmente a la regeneración y mejora de la oferta alojativa, de ocio, restauración y comercial.

Esta estrategia ha permitido alcanzar récords en el gasto medio diario, tanto del turista nacional como del extranjero, compensando la ligera caída en la estancia media por viaje con un mayor volumen total de pernoctaciones, señaló el vicepresidente de Exceltur. Óscar Perelli consideró positivo que el estudio refleja una ralentización en el crecimiento de las viviendas vacacionales, vinculada a la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda en Canarias.

Ralentización en el crecimiento de viviendas vacacionales

Para la organización turística, esta normativa constituye un "avance de vanguardia" para acotar una oferta que ha tensionado el modelo territorial y para priorizar el uso residencial de la vivienda en las Islas. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, afirmó que el informe refleja que el sector turístico ha consolidado un modelo basado en el valor y la calidad frente al aumento del volumen de visitantes. Subrayó que la inversión en la renovación de la planta alojativa obsoleta supera los mil millones de euros anuales desde 2023, con un récord de 1.174 millones de euros en 2025, lo que ha permitido transformar apartamentos y hoteles de tres estrellas en establecimientos de cuatro y cinco estrellas.

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De León destacó además que el gasto turístico en destino ha marcado un récord de 177 euros de media por persona al día, impulsado por la estrategia 'Canarias Destino' que fomenta la creación de productos vinculados a las experiencias, la cultura y las tradiciones. Incluso descontando el efecto de la inflación, el gasto turístico ha experimentado un crecimiento sostenido del 8% anual en lo que va de legislatura, explicó la consejera.