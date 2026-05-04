El ‘impuesto’ de estar soltero encarece la vida en casi mil euros al mes

La soltería sale cara. Al menos desde el punto de vista de la economía del hogar. El amor ha pasado a un segundo plano a la hora de encajar con una pareja o, al menos, de mantener una vida en conjunto. Según un estudio de la plataforma de ahorro Raisin casi cuatro de cada diez españoles sigue en su relación actual por motivos económicos y un 11% afirma que terminaría su vínculo si su situación financiera mejorara. El encarecimiento de los precios de la cesta de la compra y, sobre todo, del alquiler y la compra de una vivienda puede suponer un gasto extra de casi mil euros más al mes para aquellos solteros. Al otro lado, quienes comparten la vida con otra persona aprovechan la economía de escala y el reparto de gastos fijos, como una hipoteca: una inversión que cuesta lo mismo con independencia de si el propietario final es una persona sola o una unidad familiar.

La soltería en las Islas es una de las más acusadas a nivel nacional por la fuerte tensión del mercado inmobiliario. El coste promedio del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en Canarias es de 1.256 euros al mes, lo que representa un peso significativo sobre el presupuesto en solitario. Así, mientras un soltero debería gastar casi el 72,4% del salario medio en las Islas –actualmente de entorno a 1.735 euros al mes, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE)–, una pareja destinaría 628 euros, lo que les deja 1.107 euros adicionales para el resto de prioridades financieras como el gasto de la compra.

El encarecimiento de los inmuebles ha provocado que incluso una hipoteca parezca más atractiva e incluso rentable que un alquiler: supone el mismo o, incluso, un menor gasto mensual con el resultado de que, cuando concluya el pago del crédito, el pagador adquirirá una vivienda en propiedad. No obstante, los ahorros necesarios para acceder a la financiación son uno de los principales obstáculos. En este sentido, la división de gastos entre la pareja vuelve a aliviar el desembolso. El estudio de Raisin establece una media de 807,15 euros en la hipoteca, lo que para una persona en pareja se traduce en unos 403,6 euros mensuales.

En concreto, adquirir una vivienda de unos 80 metros cuadrados en el Archipiélago cuesta 261.520 euros, según el portal inmobiliario Idealista. Esa cifra obliga a abonar una entrada de al menos el 30%, es decir, unos 78.456 euros. Sin embargo, si la compra se realiza en pareja o junto a otra persona, esa cantidad se reduciría a la mitad: 39.228 euros. La diferencia resulta aún más evidente si se mide en años de ahorro. Según un informe de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), una persona en Canarias tendría que destinar casi diez años de sueldo íntegro para adquirir una casa, frente a los algo más de cuatro años que necesitaría si afrontara la operación de forma conjunta.

Gasto en necesidades básicas

Pero más allá de las cuatro paredes, la emancipación suma otros gastos al listado de necesidades básicas. Internet, agua, luz, plataformas de series, electrodomésticos, mobiliario o el mantenimiento del coche son algunos de ellos. Para estas partidas, el estudio de Raisin calcula un desembolso medio de 524,8 euros mensuales para una persona que vive sola, frente a los 552,1 euros si la vivienda se comparte en pareja. En este último caso, el informe eleva el gasto en luz y agua por el mayor consumo, aunque el reparto de los costes reduce notablemente la carga individual. Así, vivir en pareja dejaría un gasto de 276 euros por persona, lo que supone 248,7 euros menos al mes que en el caso de un soltero.

Otro de los gastos más elevados es el de la cesta de la compra. La lógica podría dictar que, a más personas, más gasto. Pero no siempre funciona de forma lineal. Mientras que un hogar unipersonal puede necesitar unos 250 a 300 euros mensuales, una pareja ronda los 380-400 euros, y una familia de tres miembros se sitúa en torno a los 450. Mientras, las familias de cuatro personas suelen gastar entre 500 y 550 euros al mes –lo que vienen a ser unos 112 euros menos que una persona en solitario– según estimaciones recogidas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El '2x1' y los 'packs' familiar

Lo que ocurre es que la economía de escala también se cuela en la cesta de la compra. Este principio económico sostiene que, cuanto mayor es el volumen de producción, menor es el coste de fabricar cada unidad. En el súper, esa lógica se traduce en promociones como el 2x1 o los ‘packs’ familiares. Son fórmulas que pueden aliviar el bolsillo de los hogares con varios miembros, pero que no siempre benefician a quienes viven solos. Para ellos, comprar más cantidad puede acabar en un mayor desperdicio de alimentos o, directamente, en renunciar a la oferta porque saben que no podrán consumirla a tiempo.

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En un contexto de consumo en el que menos es más y la vivienda resulta inaccesible –o casi– para buena parte de las economías del Archipiélago, la realidad demográfica avanza hacia estructuras familiares cada vez más monoparentales. Casi uno de cada cuatro núcleos familiares en Canarias responde ya a este modelo. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) en las Islas hay más de 226.000 padres y madres solteros con hijos. Además, se contabilizan alrededor de 115.000 hogares monoparentales y monomarentales, con mayor peso de estos últimos. Y no se trata de una excepción canaria, sino de una tendencia que el propio INE proyecta para el conjunto del país. Según sus estimaciones, los hogares unipersonales representarán el 33,5% del total en 2039, hasta alcanzar los 7,7 millones.