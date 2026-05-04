Bruselas prevé una posible primera emisión del euro digital para 2029 y una prueba piloto el año que viene

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha afirmado que el organismo está trabajando con el objetivo de emitir por primera vez un euro digital en 2029, con una primera prueba piloto prevista para el año que viene. “Hemos pasado a la siguiente fase del proyecto”, ha afirmado el vicepresidente.

El banquero español, que dejará su cargo a finales de este mes al croata Boris Vujčić al cumplirse su mandato de ocho años como segunda espada del supervisor monetario, ha presentado este lunes el Informe Anual del BCE correspondiente a 2025, que repasa el curso de la economía y las acciones que el BCE decidió tomar para estabilizarla.

Un 2025 de crecimiento

“La economía de la Eurozona experimentó una recuperación moderada y general en 2025, pese a un entorno global exigente. El crecimiento ascendió al 1,4% en el año, subrayando la resiliencia de la economía”, ha comenzado De Guindos su intervención en el Comité de Asuntos Económicos y Comerciales del Parlamento Europeo.

“El crecimiento se vio impulsado en parte por las sólidas exportaciones del primer trimestre, lo que refleja una anticipación de las medidas ante la previsión de un aumento de los aranceles estadounidenses”, ha continuado el vicepresidente.

Sin embargo, a medida que el impulso de esa anticipación se fue desvaneciendo, fue la demanda interna de la propia Eurozona la que actuó como tope frente a los bandazos comerciales del presidente de EEUU. “La solidez del mercado laboral, la moderación de la inflación y los efectos de nuestras bajadas de tipos de interés también contribuyeron a la recuperación”, ha añadido.

Justifica el inmovilismo

La inflación permaneció también contenida durante el año, ha dicho De Guindos, con la cifra anclada en el 2,1%, muy cerca del 2% que fija como objetivo el BCE. A causa de estas perspectivas, el supervisor redujo los tipos de interés en más de 100 puntos, hasta el 2%, donde ahora reposan desde hace cerca de un año.

El vicepresidente se ha referido también a la última reunión del BCE, en la que la institución presidida por Christine Lagarde decidió mantener los tipos intactos pese a la amenaza para la inflación que representa la guerra de Irán, manifestada a través de la crisis energética. De Guindos ha definido la situación como “incierta”, pero ha defendido la actuación del banco central, que seguirá manteniendo un enfoque “reunión a reunión”, aunque los analistas prevén que suba los tipos en su próxima reunión.

El euro digital echa a andar

Uno de los mayores avances acometidos por el BCE en 2025 concierne al euro digital, el nuevo método de pago que el supervisor está diseñando para incrementar la autonomía europea en materia económica. “Esta fase se centra en la preparación técnica, la participación del mercado y el proceso legislativo, y tiene por objeto garantizar que el BCE esté preparado para una prueba piloto en 2027 y una posible primera emisión en 2029”, ha resaltado De Guindos.

El supervisor avanzó también durante el año pasado en su estrategia de crear un “ecosistema financiero europeo tokenizado”, que consiste, en palabras del vicepresidente, en dos iniciativas: “Appia, que está estudiando cómo crear la infraestructura necesaria, y Pontes, cuyo objetivo es permitir la liquidación en dinero del banco central de las transacciones financieras mayoristas basadas en la tecnología de contabilidad distribuida”.

Llega Mythos

De Guindos ha sido preguntado por los Eurodiputados acerca del potencial de Claude Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic, con una capacidad nunca antes vista para detectar vulnerabilidades de los sistemas. En su respuesta, el vicepresidente ha defendido que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad absoluta, ya que "han aumentado las posibilidades de un ataque". Uno de los puntos calientes de la reunión que mantienen hoy los ministros de Economía y Finanzas de la UE (ECOFIN) es precisamente Mythos, con el fin de establecer planes de contingencia para anticipar su llegada a Europa.

En el caso del modelo de IA desarrollado por Anthropic, el vicepresidente del BCE considera que no será un caso aislado y anticipa la llegada de nuevos modelos y herramientas similares a Mythos, advirtiendo de que, si bien tratan de identificar las vulnerabilidades de los sistemas operativos, "si caen en manos equivocadas, pueden generar muchos problemas".

Asimismo, Guindos ha lamentado que el modelo de IA se haya compartido solamente con empresas estadounidenses, por lo que espera que pronto se empiece a compartir también con empresas europeas, añadiendo que será clave la cooperación entre las distintas instituciones europeas.