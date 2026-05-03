JTI: referente industrial global con sello canario

La presencia de JTI (Japan Tobacco International) en Santa Cruz de Tenerife ha evolucionado hasta convertirse en uno de los pilares industriales más sólidos del archipiélago. Su fábrica lidera la producción nacional de cigarrillos, consolidándose como un enclave estratégico dentro de la red global de la compañía que abastece a más de veinte mercados internacionales desde Canarias. Este posicionamiento refuerza el papel del Archipiélago como plataforma logística y productiva de alto valor añadido en el Atlántico.

JTI concentra en esta planta cerca del 70% de todos los cigarrillos que se producen en España, con marcas internacionales como Winston o Camel, y una especialización destacada en la elaboración de cigarritos, un producto profundamente arraigado en la cultura local y del que genera más del 96% del volumen global del grupo. Aproximadamente el 60% de su producción se destina a la exportación, lo que evidencia su clara vocación internacional.

La compañía, asociada a ASINCA, ha articulado su estrategia de sostenibilidad en torno a tres ejes fundamentales, centrados en el producto, las personas y el planeta. Este enfoque impulsa eficiencia energética, menos emisiones y renovables, con una planta que es neutra en carbono y referente industrial en España.

En el ámbito social, JTI reafirma su apuesta por el empleo de calidad, con la creación de más de un centenar de puestos de trabajo en los últimos años y el reconocimiento como Top Employer en España. Este impulso se complementa con una política de inversión sostenida que supera los cien millones de euros en la última década, a los que se sumará una nueva inyección de veinte millones.

El impacto económico es significativo: el sector aporta el 13,9% del PIB industrial canario, superando los 465 millones en valor añadido y 284 en contribución fiscal. Con más de seis décadas de historia en las islas, JTI ejemplifica cómo la industria canaria puede competir a escala global, proyectando el sello “Elaborado en Canarias” como sinónimo de calidad, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible.