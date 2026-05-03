JTI: referente industrial global con sello canario
La compañía JTI, en Santa Cruz de Tenerife, lidera la producción nacional de cigarrillos
La presencia de JTI (Japan Tobacco International) en Santa Cruz de Tenerife ha evolucionado hasta convertirse en uno de los pilares industriales más sólidos del archipiélago. Su fábrica lidera la producción nacional de cigarrillos, consolidándose como un enclave estratégico dentro de la red global de la compañía que abastece a más de veinte mercados internacionales desde Canarias. Este posicionamiento refuerza el papel del Archipiélago como plataforma logística y productiva de alto valor añadido en el Atlántico.
JTI concentra en esta planta cerca del 70% de todos los cigarrillos que se producen en España, con marcas internacionales como Winston o Camel, y una especialización destacada en la elaboración de cigarritos, un producto profundamente arraigado en la cultura local y del que genera más del 96% del volumen global del grupo. Aproximadamente el 60% de su producción se destina a la exportación, lo que evidencia su clara vocación internacional.
La compañía, asociada a ASINCA, ha articulado su estrategia de sostenibilidad en torno a tres ejes fundamentales, centrados en el producto, las personas y el planeta. Este enfoque impulsa eficiencia energética, menos emisiones y renovables, con una planta que es neutra en carbono y referente industrial en España.
En el ámbito social, JTI reafirma su apuesta por el empleo de calidad, con la creación de más de un centenar de puestos de trabajo en los últimos años y el reconocimiento como Top Employer en España. Este impulso se complementa con una política de inversión sostenida que supera los cien millones de euros en la última década, a los que se sumará una nueva inyección de veinte millones.
El impacto económico es significativo: el sector aporta el 13,9% del PIB industrial canario, superando los 465 millones en valor añadido y 284 en contribución fiscal. Con más de seis décadas de historia en las islas, JTI ejemplifica cómo la industria canaria puede competir a escala global, proyectando el sello “Elaborado en Canarias” como sinónimo de calidad, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible.
- CD Tenerife - Barakaldo, en directo: toda la previa por el ascenso con la llegada del equipo y el partido del Celta Fortuna
- El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
- ¿Te has quedado sin entrada para el CD Tenerife - Barakaldo? Los aficionados chicharreros que no puedan estar en el Heliodoro podrán ver el partido del viernes gratis por este canal
- La Zona de Bajas Emisiones restringe el acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife a 13 de cada 100 coches
- Una 'peregrinación' para la historia: Fabricio cruzó el Heliodoro de rodillas tras el ascenso del CD Tenerife
- Localizan a Yeray Moisés, desaparecido en Tenerife
- La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla
- La Aemet anuncia lluvias débiles, nubosidad en evolución y vientos moderados en Tenerife en el primer festivo de mayo