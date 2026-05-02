Canarias, la región donde menos familias residen en una vivienda propia

Los altos precios de la vivienda alejan cada vez más a los canarios de acceder a una casa en propiedad. Canarias destaca dentro del mercado inmobiliario nacional por ser uno de los territorios más tensionados. Y aunque la problemática tiene múltiples aristas, una de las claves se centra en la escasez de oferta y una demanda que continúa creciendo. En este contexto, el 66,8% de las familias canarias reside en una vivienda en propiedad, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato se ha reducido 6,7 puntos porcentuales en diez años cuando en 2015, el 73,5% de los hogares vivía en una casa de la que era titular.

El porcentaje es el más bajo del conjunto nacional. Justo por encima del Archipiélago se sitúan Baleares, Cataluña y Madrid –también a la cola entre las comunidades con menor proporción de hogares propietarios–, precisamente tres de los territorios con mayor presión en el mercado inmobiliario. En ellos, el precio de compra por metro cuadrado ya supera los 5.000 euros en el caso de Baleares y rebasa de sobra los 2.500 euros en Cataluña y Madrid. En el extremo opuesto se encuentra Castilla y León, la comunidad con mayor proporción de familias que residen en una vivienda de su propiedad (81,2%) y donde el precio por metro cuadrado se sitúa en 1.069 euros, según el último dato del portal inmobiliario Idealista.

El Ministerio de Consumo también subraya esta tendencia en otro estudio elaborado a partir de datos de la Dirección General del Catastro y de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España. El informe sostiene que, desde la crisis de 2008, «el modelo de sociedad de propietarios», en el que la mayoría de la población podía acceder a una vivienda en propiedad y que durante décadas caracterizó al país, «se encuentra en un claro proceso de deterioro». En su estudio se basa en los datos de 2024 en los que se observa, a nivel nacional, la reducción del número de titulares.

Lo cierto es que desde 2008 hasta 2022, las unidades familiares que residen en una vivienda de su propiedad han caído del 79% al 63,9%, mientras las que viven de alquiler han pasado del 11,9% al 19,2%, y los caseros –que poseen viviendas y las alquilan a otros– casi se han triplicado: han pasado de representar el 3,4 % al 9,8 % del total.

Pero la cuestión tiene más lecturas. El retraso en la edad de emancipación también ayuda a explicar el cambio de fondo, pues aunque el porcentaje de personas que viven en una casa a su nombre ha caído en Canarias 6,7 puntos en la última década, también son cada vez menos los que se pueden permitir salir del nido y suscribir una hipoteca como hicieron sus padres o generaciones anteriores. De hecho, mientras la tasa de emancipación juvenil en el conjunto del Estado descendió 1,8 puntos porcentuales, las Islas registraron la caída más acusada, con 4,6 puntos menos, según el último informe del Consejo de la Juventud de España.

En esta línea, la mayoría de los jóvenes que logra abandonar su hogar lo hacen a través de un alquiler. En concreto, el 59% vive en una vivienda arrendada, cuatro puntos más que la media estatal, y el 31% comparte piso. Un dato que refleja cómo la dificultad para acceder a la compra no solo reduce el peso de la vivienda en propiedad, sino que también empuja a las nuevas generaciones hacia fórmulas residenciales más precarias o compartidas.

Dificultades en el alquiler

Con respecto al alquiler en las Islas, los precios tampoco se quedan atrás. La presión entre oferta y demanda es igual de intensa en este mercado, pese a que muchas familias no tienen otra vía para acceder a un inmueble. En 2023, el porcentaje de hogares que vivían en régimen de alquiler alcanzó un pico del 28,5%. Sin embargo, el último dato disponible rebaja esa proporción en 4,9 puntos en 2025 hasta situarla en el 23,6%, según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una realidad que refleja que el arrendamiento también se ha vuelto inaccesible para una parte creciente de la población.

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Asimismo, el informe del Ministerio deja clara una tendencia y es que «el crecimiento del parque inmobiliario ha beneficiado principalmente a quienes ya acumulaban patrimonio». En este sentido –a nivel nacional– los propietarios con un solo inmueble redujeron su peso un 3,7 % pero quienes tenían entre seis y diez aumentaron un 51,6%. Los grandes tenedores –más de diez inmuebles– multiplicaron su patrimonio inmobiliario por más de cuatro, pasando de 138.000 a 626.000 inmuebles.