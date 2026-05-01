Miles de trabajadores se manifiestan en Santa Cruz de Tenerife para defender el poder adquisitivo ante la crisis

El "No a la Guerra" volvió a recorrer este viernes 1 de mayo las calles de Santa Cruz de Tenerife en una manifestación por el Día Internacional del Trabajador en la que los sindicatos han llamado a la movilización para tratar de evitar que las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo las acaben pagando “los mismos de siempre”: los trabajadores en forma de pérdida de poder adquisitivo. Unos efectos económicos que tendrán si cabe mayores repercusiones en Canarias, un territorio vulnerable por su alta dependencia del transporte marítimo y aéreo y con uno de los salarios medios más bajos del país.

Alrededor de 5.000 personas -según los convocantes- han recorrido las calles de la capital tinerfeña en las dos manifestaciones convocadas, una por CCOO y UGT y otra por la Federación Sindical Canaria. Una desunión sindical que ya viene siendo habitual y que se ha palpado, por ejemplo, durante la negociación de diferentes convenios sectoriales. La Federación Sindical Canaria argumentó esta movilización separada por diferencias de “estrategia, posiciones, convenios y mejoras”.

“El Primero de Mayo no es una fiesta, como la mayoría cree”, señaló el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, quien indicó que se trata de una jornada para recalamar mejores salarios y “dignidad” en el trabajo y el acceso a la vivienda, otro de los grandes problemas que azota a la clase trabajadora del Archipiélago.

Al margen de la creación de empleo, que en los últimos años ha sido una constante en el Archipiélago amparada por el crecimiento económico de la mano del sector turístico, los sindicatos indicaron que queda mucho trabajo por hacer en la dignificación de ese empleo. “Seguimos teniendo los segundos peores salarios del país y unas condiciones de precariedad en cuanto a horarios, turnos y seguridad laboral”, comentó Navarro.

Carlos Velázquez, secretario de organización de Intersindical Canaria en Tenerife, ha reclamado que se actúe frente a los “precios escandalosos” del alquiler y la compra de vivienda, que dejan sin opciones a los trabajadores y reclamó mejoras en las condiciones laborales, recordando que “en esta tierra sigue habiendo trabajadores pobres”.