El turismo español se digitaliza con una plataforma que beneficia a pymes y mejora la experiencia del visitante

El sector turístico lleva varios años enfocado en la tarea de digitalizarse. El trabajo para implementar las nuevas tecnologías sigue su curso, pero no solo para mejorar la experiencia que los visitantes tienen en los destinos o facilitar información para la toma de decisiones a quienes están encargados de conformar la estrategia turística de una región, sino también para favorecer que los beneficios que genera la actividad turística puedan llegar en mayor medida a los negocios más pequeños. Este es uno de los objetivos de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), una herramienta que Segittur pone a disposición del sector turístico para, entre otros propósitos, poder aumentar el nivel de digitalización del tejido productivo de menor tamaño, mejorar su exposición y optimizar los recursos en este proceso. Así se puso de manifiesto en el foro Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar, organizado por Segittur y Editorial Prensa Ibérica, empresa editora del periódico El DÍA. En él, volvió a presentarse esta herramienta que está llamada a consolidar a España como líder mundial en innovación turística. Y con ella, a los destinos del conjunto del país, que podrán beneficiarse de este nodo tecnológico, con el que se pretende conformar una estrategia nacional, compartiendo aquellas iniciativas e infraestructuras comunes, sin renunciar a que los pequeños destinos continúen teniendo su particularidad en la gestión turística.

Ezequiel García, director de Relaciones Institucionales de Segittur, fue el encargado de presentar la Plataforma Inteligente de Destinos, una herramienta que nace a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Tal y como explicó García, hasta su creación el dinero de los fondos europeos se estaba invirtiendo en desarrollar estrategias y plataformas muy similares en muchos sitios del país, con las dificultades propias que tienen los procesos que se encaran de manera particular. Tramitaciones y contrataciones muy largas, que dejaban viejos los proyectos de innovación cuando llegaba el momento de aplicarlos. «La idea es montar una infraestructura pública para todos y que todos los destinos puedan utilizar», concreto. Un gran nodo central que sirva para darle servicio también a los pequeños destinos.

«No es un proceso en el que se impone desde arriba, se dan unos servicios y trabajamos en un proyecto de país» Ezequiel García — Director de relaciones institucionales de Segittur

García concretó que los objetivos que se persiguen a través de esta iniciativa es la promoción de la activación digital del turismo, desarrollar un modelo sostenible, no solo ambiental sino también social y económica, e impulsar la colaboración del ecosistema turístico para ayudar a los destinos a tomar decisiones basadas en datos. Al mismo tiempo, la herramienta quiere mejorar la experiencia del turista cuando ya está en destino, desestacionalizar la actividad y promover la descongestión, así como favorecer el incremento del gasto turístico en las pymes.

90 servicios digitales

Para ello, ofrece a los destinos 90 servicios digitales en una plataforma central. Entre estos servicios destaca la herramienta que ayuda a definir planes estratégicos, la creación de un portal turístico automatizado y la posibilidad de contar con un asistente turístico que utiliza inteligencia artificial. También ofrece otra herramienta para visibilizar a las pymes que dan servicios turísticos, algo que muchas veces este tejido productivo echa en falta y puede servir como un canal de comunicación entre las empresas de un sector y la administración a través de foros privados.

«La tecnología es estupenda ‘per se’, pero si no sabes cuál es su objetivo, no sirve de nada» Patricio Azcárate — Secretario general del Instituto de Turismo Responsable

En la actualidad, en un momento en el que las búsquedas se dirigen cada vez más a motores de inteligencia artificial, los destinos tiene que convertirse en grandes creadores de contenidos que surtan de información a estas plataformas. Las búsquedas son cada vez más personalizadas. ¿Qué puedo hacer en Icod de los Vinos, en otoño con niños?», por ejemplo. Por lo que la plataforma también funcionará como un gran repositorio nacional en el que los destinos podrían introducir información de lugares de interés, eventos público y privados y experiencias. La herramienta se encargará de traducirla a 60 idiomas, optimizarla para SEO, estandarizar el lenguaje y difundirlo de forma masiva.

«Usamos los datos para anticiparnos, medir impactos reales y tomar mejores decisiones» Dimple Melwani — Consejera delegada de Turismo de Tenerife

«El objetivo es que el destino no pierda tiempo contratando todo esto, sino que use directamente estas herramientas», explicó García, quien añadió que «no se trata de un proceso que se impone desde arriba, intentamos sentarnos crear un ecosistema y trabajar en un proyecto de país», pero será cada destino el que siga al mando de su estrategia.

Ayudas Última Milla

La jornada –que se celebró en el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife– también tuvo tiempo para abordar el plan de ayudas Última Milla –con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencias– a través del que medio centenar de pequeñas y medianas empresas canarias han recibido 8,5 millones de euros para mejorar su transformación digital. El foro quiso poner en valor la resonancia que estos fondos han tenido en el tejido productivo del Archipiélago –que recibió el 10% del total de las ayudas que se repartieron en toda España– con una mesa redonda en la que participaron representantes de tres de las empresas beneficiarias. Barbara Waldhoff, directora y propietaria de Viajes Guiatur; Patricio Azcárate Díaz de Losada, secretario general de Turismo Responsable; y Miqueas Zurisadai, ceo de Investigación y Formación Steam, debatieron acerca del papel de las nuevas tecnologías en la actividad y cómo éstas ayudas se habían canalizado en sus propios proyectos.

Waldhoff, cuya empresa desarrolló su propio chatgpt en el que ha volcado la información y experiencia acumulada en los 30 años de historia de Guiatur, se mostró partidaria de la inversión en tecnología. Pero, advirtió de que toda la innovación no puede estar enfocada solo en el cliente final. «Hay que ayudar al personal que atiende a estas personas», comentó y añadió que no se puede perder la perspectiva de por qué viajamos y seguir contando siempre con la colaboración de los profesionales que acumulan años y años de experiencia. «A mi llegar a la recepción de un hotel hacer el check-in y no hablar con nadie, me parece hasta triste», opinó.

«Tenerife ha sido un destino pionero en saber interpretar los retos turísticos que tiene el territorio» Iñaki Gaztelumendi — OEG Plataforma inteligente de destinos

Investigación y Formación Steam recurrió a los fondos del programa Última Milla para poder desarrollar entornos virtuales de tres espacios naturales del Archipiélago, con una tecnología similar al que se usa en los simuladores de vuelo. «Este tipo de entornos tienen una gran aplicación en turismo, ya que aumenta la accesibilidad y reduce la sobre explotación», concretó su Ceo Miqueas Zurisadai. No pretenden que el simular reemplace a la visita, pero sí que complemente la experiencia real. Aunque puntualiza que todavía existen varias limitaciones para seguir extendiendo el proyecto y agradeció la existencia de líneas de ayudas como Última Milla. «Gracias a ellas hemos logrado potenciar el proyecto, un impulso que habría sido mucho más lento si no hubiéramos contado con esos fondos», indicó. «A veces sí son lentas en llegar, pero si no existieran no podríamos disfrutar de El Teide en realidad virtual», insistió.

Excesiva tramitación de las ayudas

Los tres participantes coincidieron en señalar que en muchas ocasiones la excesiva tramitación acaba provocando que los proyectos a los que están vinculados acaben estando obsoletos cuando llega el momento de desarrollarlos debido a los largos plazos. «No es que lleguen tarde, es que el problema que teníamos hace dos años sigue siendo el de hoy, tendríamos que estar preparando las herramientas para lo que necesitaremos dentro de cinco años», valoró Waldhoff.

«Los entornos de realidad virtual tienen muchas aplicaciones, reducen la sobreexplotación» Miqueas Zurisadai — CEO de Investigación y Formación Steam

«Es cierto que no puedes basar tu negocio en las subvenciones, pero vienen muy bien para poder hacer esas cosas que están en tu radar y que con su ayuda lo puedes llevar a vabo», señaló Patricio Azcárate Díaz de Losada, secretario general de Turismo Responsable. Aun así, recalcó que «la tecnología es estupenda per se, pero si no sabes cuál es su objetivo no sirve de nada». En su caso, las ayudas de Última Milla sirvieron a la empresa para tener una mejor organización y facilitar el seguimiento de la inversión en sostenibilidad y la elección de los usuarios. «El consumidor final cada vez quiere vivir experiencias más sostenibles, pero no sabe muy bien qué es eso o qué garantía se le da», explicó.

Tenerife valora la nueva plataforma como una herramienta útil para medir el impacto de los flujos turísticos

En cuanto a los retos que impone la digitalización, Azcárate Díaz de Losada señaló a la gran dependencia que van teniendo los diferentes modelos de negocio de proveedores digitales externos.

Retos de los destinos turísticos

De los retos de la digitalización habló también la consejera delegada de Turismo de Tenerife , Dimple Melwani, en una charla con Iñaki Gaztelumendi, de la Oficina Técnica de Apoyo (OEG) de la Plataforma Inteligente de Destinos. Este último señaló cómo Tenerife ha sido un lugar pionero en muchos de los debates para el desarrollo del sector turístico, así como a la hora de interpretar la situación del momento y los retos que tiene el territorio.

«Tecnología sí, pero para apoyar el trabajo de los profesionales expertos en atender personas» Barbara Waldhoff — Directora y propietaria de Viajes Guiatur

Melwani durante su intervención enumeró algunos: reducir la presión que se ejerce sobre el destino, el impacto ambiental de la actividad o ayudar en la gestión de la escasez de algunos recursos. «La tecnología contribuye a mejorar pero no va a solucionar los problemas estructurales», valoró, aunque recalcó que herramientas como la Plataforma Inteligente de Destinos servirán para usar los datos y «anticiparnos, medir impactos reales y tomar mejores decisiones». Puede utilizarse para medir el impacto de los flujos turísticos, monitorizar la movilidad o gestionar de forma eficiente recursos como la electricidad.

Poder contar con un nodo central al que adherirse es muy importante para que Tenerife pueda seguir siendo «una entidad tractora para que municipios más pequeños también puedan participar y beneficiarse de él». Por eso, la consejera delegada de Turismo de Tenerife valoró como esencial avanzar conjuntamente e implementar esa estrategia común con unos objetivos consensuados. Algo en lo que consideró que Plataforma Inteligente de Destinos puede resultar esencial.