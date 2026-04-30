Los mejores precios de gasolina y gasoil de hoy jueves en Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 30 de abril, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,318€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,469€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la gasolinera OCÉANO TACO tiene la Gasolina 95 a 1,288€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,289€.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Para llenar el tanque hoy jueves 30 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 a la estación de servicio OCÉANO TACO para llenar el tanque por 1,288€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde sale a 1,469€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,469€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,318€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,319€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La estación de SHELL PUNTALLANA en Puntallana, Carretera General km 8, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,629€ el litro. Otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, en la estación REPSOL a 1,650€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,549€ el litro.

La Palma tiene hoy, jueves 30 de abril, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,539€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Puntallana, SHELL PUNTALLANA, en Carretera General km 8, donde el litro está a 1,549€.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,698€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,699€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 30 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22 a la estación de servicio DISA VALVERDE para llenar el tanque por 1,579€ el litro. Otra opción sería ir hasta Frontera, a Carretera General Tigaday, donde la estación de DISA FRONTERA ofrece la Gasolina 95 a 1,579€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,759€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,759€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,650€ el litro, seguida por la estación DISA HERMIGUA de Carretera TF-711 km 22 del municipio de Hermigua a 1,650€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, a 1,729€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA HERMIGUA en Carretera TF-711 km 22 de Hermigua a 1,729€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,799€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA HERMIGUA de Carretera TF-711 km 22 en Hermigua a 1,799€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde encontrarás a 1,318€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,319€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, jueves 30 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 1,289€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,469€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,469€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en PCAN, a 1,498€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación TGAS que ofrece el gasoil a 1,499€ el litro en Gasóleo A en plaza San Cristobal, 9.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223 en la estación de servicio PCAN. La estación OCÉANO TACO ofrece la segunda mejor opción, a 1,499€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 30 de abril, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,288€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [30/04/2026 8:11:39]