Empresarios canarios alertan de la inviabilidad de obras públicas por sobrecostes inasumibles

Los empresarios han dicho basta. El sobrecoste al que se enfrentan en los proyectos de obra pública que están ejecutando debido al incremento del precio de las materias primas, la energía y los suministros está convirtiendo en inasumible continuar con muchos proyectos y poniendo en una situación extremadamente delicada a muchas empresas en el Archipiélago. La situación es tan delicada que la patronal tinerfeña ha enviado una carta al presidente Fernando Clavijo apercibiéndole de la falta de sensibilidad que están demostrando las administraciones públicas para recalcular el coste de unos contratos que fueron licitados en un contexto económico muy diferente. Además, le advierten de los riesgos que pueden generarse por la paralización de muchos proyectos y la situación de inviabilidad económica a la que están llevando a muchas empresas.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, hizo pública este jueves 30 de abril la misiva que se había enviado al presidente canario, en la que se señala que si no se activa un mecanismo de revisión de precios que sea efectivo el problema de las obras públicas que quedan desiertas podría agravarse todavía más. Alfonso puso como ejemplo la licitación del cierre del muelle de Ribera del Puerto de Granadilla, que salió a concurso público por casi 40 millones de euros, pero que finalmente quedó desierta. "Le pedimos al Gobierno de Canarias que interceda con el resto de administraciones y haga suya nuestras reivindicaciones", añadió.

Lo cierto es que el problema del sobrecoste de la obra pública no es nuevo, pero con el paso de los años amenaza con pasar de ser una situación coyuntural a una estructural. Comenzó tras el inicio de la guerra de Ucrania, cuando el conflicto acabó elevando el precio de los materiales de construcción y otros costes de manera desorbitada. Pero lejos de estabilizarse, la incertidumbre económica y ahora la guerra en Oriente Próximo no han hecho otra cosa que recrudecer la situación. Solo el año pasado quedaron desiertos 242 contratos que salieron a licitación por un valor superior a 190 millones de euros. En la carta, la patronal expone que la obra pública representa un buen montante de la facturación de las empresas canarias, que estima en torno a los 5.000 millones de euros.

Informe de Coyuntura

Los sobrecostes en la obra pública es uno de los problemas que se suma a la situación de incertidumbre económica que sobrevuela las Islas debido a la coyuntura internacional. Así se puso de manifiesto este jueves en la presentación del Informe de Coyuntura de CEOE-Tenerife, que aunque mantiene la previsión de crecimiento de la economía canaria en torno al 2% para 2026, también advierte que la prolongación del conflicto en Oriente Medio puede acabar afectando al coste del transporte y Canarias podría verse afectada, en especial, por el incremento del precio del queroseno. Un sobrecoste y escasez que ya están empezando a evidenciar las aerolíneas que pueden comenzar a percibir al Archipiélago, que se ha comportado hasta ahora como un destino refugio, en un lugar "lejano".

Así lo advirtió el economista y director de Consultoría y Gestión Comercial de Corporación 5, José Miguel González, quien apuntó que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) -que engloba a un 85% de las aerolíneas- ya ha recortado un 2,5% de las plazas para viajar a las Islas durante este verano, mientras las ha incrementado un 4% en el conjunto de España. Y añadió que a pesar de que el número de viajeros y la facturación no se ha visto afectada, por ahora, sí que se ha constatado ya una caída en la estancia media y las pernoctaciones.

La previsible subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo a partir de junio es otro de los efectos del conflicto bélico que podría perjudicar a la economía de las Islas, cuyo nivel de crecimiento previsto del 2% está muy condicionado por esos efectos energéticos del conflicto.

Aun así, los datos del informe, que hacen referencia al primer trimestre del año, solo constatan los primeros efectos de la guerra y, por lo tanto, todavía reflejan la buena evolución del empleo y de la actividad económica canaria, aunque como se venía percibiendo se consolida la desaceleración, que puede acentuarse en función de la evolución geopolítica internacional.