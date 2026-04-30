Los días y horas efectivas trabajadas suben más de un 15% desde niveles prepandemia

Las horas efectivas trabajadas aumentaron un 18,7% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al nivel previo a la pandemia, mientras que los días de trabajo efectivo se incrementaron un 15%, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La estadística de horas efectivas trabajadas y horas cotizadas que publica el Departamento que dirige Elma Saiz se calcula a partir de los registros de afiliación y de las bases de cotización y se facilita de forma trimestral con una serie que se inicia en enero de 2019.

Para evitar la volatilidad que existe entre los diferentes trimestres y poder apreciar la evolución a medio plazo de las horas efectivas trabajadas, se incluye un índice basado en la media móvil de cuatro trimestres.

En el cuarto trimestre del año este índice ha sido de 118,7 puntos, siendo 100 el dato de referencia correspondiente al último trimestre de 2019, lo que significa que las horas efectivas trabajadas han experimentado un incremento del 15% respecto al nivel previo a la pandemia.

Según el Ministerio, la evolución de este índice es muy similar a la obtenida con los datos correspondientes a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del INE, que es ligeramente superior y evidencia un incremento del 15,8% en las horas efectivas trabajadas respecto al periodo prepandemia.

Sin embargo, estos resultados son "ligeramente más altos" que los observados en los últimos datos disponibles de las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), según las cuales, en el cuarto trimestre de 2025, las horas efectivas trabajadas apenas habrían aumentado un 8,8% y un 9,2%, respectivamente, respecto al nivel previo a la pandemia. Esta ruptura de la relación de series se observa también a partir de finales del año 2021.

Para calcular los días cotizados, alega el Ministerio, es necesario descontar los días en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), incapacidad temporal y de los perceptores de otras prestaciones (nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante la lactancia natural y riesgo durante el embarazo). Sin descontar estas situaciones, el índice de días cotizados aumenta un 16,1% en el cuarto trimestre de 2025 desde niveles previos a la pandemia.

Suben los días cotizados en mujeres

Por sexos, el porcentaje de días cotizados por mujeres ha crecido más que el de los hombres en este periodo. Mientras que en el cuarto trimestre de 2019 las mujeres cotizaron el 47,4% de los días, en la actualidad representan el 48,2%, en tanto que los hombres han pasado del 52,6% al 51,8%.

Por ramas de actividad, las de alto valor añadido lideran el crecimiento de días efectivos desde 2019, antes de la pandemia. La actividad de Educación ha aumentado los días efectivos cotizados un 41,9%, mientras que en información y comunicaciones y actividades profesionales, científicas y técnicas han crecido un 35,2% y un 27,5%, respectivamente.

Según Seguridad Social, los efectos de la reforma laboral se visualizan en la evolución de los días efectivos cotizados por tipo de contrato. De hecho, en diciembre de 2021, antes de su entrada en vigor, los días cotizados por trabajadores con contrato indefinido se situaban en el 72,3%, frente al 27,7% de trabajadores con contratos temporales.

Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2025, estos porcentajes se invierten, de forma que los contratos indefinidos suponen ya el 88,1% del total de días cotizados, mientras que el 11,9% restante corresponde a contratos temporales.

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"El aumento de los días y las horas efectivas trabajadas en el último trimestre de 2025 evidencia el buen estado de nuestro mercado de trabajo. La mejora de la calidad es muy evidente y se percibe también en las cifras por actividades", ha destacado el secretario de Estado de la Seguridad Social y de Pensiones, Borja Suárez.