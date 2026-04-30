Vuelve el AVE Málaga-Madrid: todo lo que hay que saber sobre horarios, frecuencias y plazas

La actividad ferroviaria regresa a Málaga. Tras tres meses de interrupción, la conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid vuelve a estar operativa este jueves 30 de abril a partir de las 12.00 horas.

Hasta ahora, Renfe mantenía la conexión entre Málaga y Madrid mediante un servicio alternativo combinado de autobús y tren, con escala en Antequera. La esperada recuperación del servicio coincide con el puente de mayo y algunos trenes ya han agotado sus plazas, especialmente en las primeras horas del día.

El primer tren de la jornada, un Madrid-Málaga, con salida de la capital a las 9.50 horas y llegada a Málaga a las 12.52 horas. En sentido inverso, el primer servicio directo de Renfe partirá de Málaga a las 12.00 horas y llegará a Madrid a las 14.58 horas.

No obstante, la vuelta a la normalidad no será completa. Adif ya había indicado que la recuperación de la circulación ferroviaria llegaría a finales de abril, aunque de forma parcial.

La línea funcionará con vía única durante el resto del año, mientras continúan los trabajos en la infraestructura, incluida la demolición del muro, que se prolongará prácticamente hasta junio.

Trabajos en la vía de Álora. / Ministerio de Transportes

Frecuencias en el puente de mayo

Renfe destaca además que es el operador con mayor oferta en la relación Madrid-Málaga, con un total de 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos.

Renfe operará este jueves con nueve frecuencias en sentido Málaga-Madrid y más de diez en sentido Madrid-Málaga. La compañía es el operador con mayor oferta en la relación Madrid-Málaga, con un total de 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos.

Renfe, Ouigo e Iryo vuelven a operar desde este jueves conectando Málaga - Madrid. / Loyola Pérez de Villegas

Además, pondrá a disposición de los viajeros 102.600 plazas con origen o destino en Andalucía en sus servicios de alta velocidad y larga distancia para viajar durante el puente de mayo, entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo.

La reapertura supondrá también el regreso completo de las compañías de bajo coste Iryo y Ouigo, que no habían vuelto a operar en Málaga desde el accidente de Adamuz. Iryo retomará el servicio con tres frecuencias y Ouigo lo hará con otras tres.

Cambios horarios por la circulación en vía única

La recuperación del servicio no supondrá todavía una vuelta plena a las condiciones anteriores al corte.

Las actuales circunstancias de la infraestructura, con tramos en los que la circulación se mantiene por vía única, obligan a ajustar la programación y modificar algunos horarios respecto a los que estaban vigentes antes de la interrupción.

Renfe recuerda que todos los horarios y la información actualizada del servicio están disponibles a través de sus canales habituales de información y venta.

Vuelven también los Avant de Málaga

Además del AVE directo con Madrid, Renfe restablecerá desde este jueves 30 de abril, a partir de las 12.00 horas, todos los servicios directos Avant con origen y destino Málaga.

Los primeros trenes Málaga-Sevilla seguirán afectados por el plan alternativo y harán parte del trayecto por carretera entre Antequera Santa Ana y Málaga: las salidas de Sevilla de las 6.20 y 7.51 horas y las de Málaga de las 5.13 y 7.55 horas.

Unos viajeros accediendo a un Avant. / E.P

A partir del 1 de mayo, los Avant Málaga-Córdoba-Sevilla recuperarán la conexión directa sin transbordos, con 14 trenes en días laborables y ocho los fines de semana. También vuelven los Avant Málaga-Granada, con seis servicios diarios, aunque este jueves no circularán el Málaga-Granada de las 9.26 horas ni el Granada-Málaga de las 7.34 horas.

La reapertura de la línea permitirá además recuperar los AVE directos de Granada y Málaga con Zaragoza y Barcelona, sin pasar por Madrid. El Granada-Zaragoza-Barcelona volverá el 30 de abril y el Málaga-Zaragoza-Barcelona lo hará el 4 de mayo, con un tren diario por sentido. Ese mismo día se sumará una segunda frecuencia directa Sevilla-Zaragoza-Barcelona.

Los servicios regresan con cambios horarios debido a la circulación por vía única en algunos tramos. Los billetes ya están a la venta y los viajeros afectados podrán cambiar o anular su billete sin coste.

Los trabajos seguirán todo el año

Adif ha indicado que la ansiada vuelta a la normalidad ferroviaria llegará a finales de abril, aunque no de forma completa. La recuperación será con vía única durante el resto del año, ya que se seguirá demoliendo el muro hasta prácticamente junio.

Además, el aparato de vía afectado ya ha sido encargado a una de las empresas fabricantes, con un plazo estimado de entre cinco y seis meses, por lo que su instalación no se prevé hasta final de año.

¿En qué se han basado los trabajos?

La conexión ferroviaria quedó dañada por las intensas y prolongadas lluvias del pasado 4 de febrero a la altura de Álora, donde se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención. En concreto, resultaron afectados unos 300 metros de esta estructura.

Tras el colapso, el muro fue analizado técnicamente y se decidió demoler buena parte de la estructura que seguía en pie para garantizar la seguridad y suavizar la pendiente del terreno.

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Finalizada esa fase, los trabajos se centran ahora en reponer las instalaciones ferroviarias, como la catenaria, las vías, los desvíos y los sistemas de señalización y regulación del tráfico. En la intervención han participado unas 25 máquinas y hasta 75 personas, organizadas en turnos durante las 24 horas para acelerar la recuperación del servicio.