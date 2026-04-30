Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere el periodista José Antonio PardellasTiempo en TenerifeFiscalía Superior de CanariasReapertura de la Librería del CabildoAsesinato en TenerifeCierre de la carretera TF-13CD Tenerife
instagramlinkedin

Resultados

Apple gana 71.675 millones de dólares en el primer semestre, un 17% más

La empresa de la manzana divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254.940 millones

Archivo - Logo de Apple.

Archivo - Logo de Apple. / Sven Hoppe/dpa - Archivo

EFE

Nueva York

El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 71.675 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio 2026, un 17% más interanual, impulsado por un trimestre con ventas récord, en buena parte gracias al nuevo iPhone 17.

La empresa de la manzana mordida, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, divulgó una facturación acumulada en seis meses de 254.940 millones de dólares, un 16 % más, con el segmento de productos como motor de ingresos, pero con un gran crecimiento en el de servicios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varapalo a la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife: ni un solo voto a favor a la declaración de BIC en la ponencia técnica del Gobierno de Canarias
  2. Instan al Gobierno central a que obligue a demoler Charco de la Arena en La Laguna
  3. El guachinche de Tenerife rodeado de naturaleza donde las cocina canaria y las carne a la brasa triunfan: lleva 13 años abierto
  4. El abogado de la acusación particular afirma que el ladrón asesinado en Tenerife quiso huir del restaurante y se le cortó el paso
  5. La asociación que logró la protección cautelar del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife no consentirá su destrucción
  6. Muere un turista al caer por el hueco de una escalera en un hotel de Arona
  7. El parque García Sanabria acoge la Exposición de Flores y Plantas y la Feria del Libro de las Fiestas de Mayo
  8. Cierre total de la carretera de Bajamar por obras de emergencia: la TF-13 se corta la noche del 4 al 5 de mayo

Debate abierto en el CD Tenerife: Dani Fernández y "los jugadores extraordinarios"

Debate abierto en el CD Tenerife: Dani Fernández y "los jugadores extraordinarios"

Granada, primera curva de una recta final de vértigo para el Costa Adeje

Granada, primera curva de una recta final de vértigo para el Costa Adeje

La Zona de Bajas Emisiones restringe el acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife a 13 de cada 100 coches

La Zona de Bajas Emisiones restringe el acceso al centro de Santa Cruz de Tenerife a 13 de cada 100 coches

El Cabildo de La Palma da luz verde al proyecto de desarrollo turístico de Puerto Naos

El Cabildo de La Palma da luz verde al proyecto de desarrollo turístico de Puerto Naos

La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla

La Lotería Nacional se alía con Tenerife: 30.000 euros 'viajan' a la isla

Inauguración de la exposición de flores y plantas del parque García Sanabria

Inauguración de la exposición de flores y plantas del parque García Sanabria

Inauguración de la exposición de flores y plantas del parque García Sanabria
Tracking Pixel Contents