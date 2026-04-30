Ni 66 ni 65 años: la Seguridad Social confirma que retrasa la edad de jubilación de los trabajadores canarios el año que viene

Los trabajadores canarios deben prepararse para una nueva subida de la edad de jubilación en 2027. La Seguridad Social ya ha confirmado cuándo podrán los empleados acceder al 100% de la pensión de jubilación, dentro del calendario progresivo de incremento de la edad ordinaria de retiro. De nuevo, este cambio supone un ajuste importante para quienes están cerca de poner fin a su vida laboral.

A partir de 2027, la edad de jubilación en España quedará definitivamente fijada tras más de una década de cambios progresivos. La medida no solo retrasa el retiro en algunos casos, sino que también eleva los requisitos para cobrar toda la pensión, en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre la hucha de las pensiones.

Dos edades de jubilación en función de la cotización

Desde 2027, el sistema establece un modelo dual que dependerá exclusivamente de la carrera laboral del trabajador:

Podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados

Los trabajadores que no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 67 años

Este sistema pone el foco en la estabilidad laboral. Cuanto más larga y continua sea la vida laboral, antes será posible retirarse.

Además, la edad no es el único requisito que se endurece. Para acceder a la pensión completa será necesario haber cotizado un mínimo de 37 años. Con solo 15 años cotizados, que es el mínimo legal, el trabajador tendrá derecho a apenas el 50% de la base reguladora, lo que deja fuera a muchas personas con carreras laborales irregulares.

¿Por qué sube la edad de jubilación?

El cambio no es nuevo. Forma parte de la reforma aprobada en 2011, que diseñó un aumento progresivo de la edad de retiro entre 2013 y 2027. El objetivo es garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Para ello, el Estado busca que los trabajadores coticen durante más tiempo y cobren la prestación durante menos años.

Esta es la evolución en la edad de jubilación tras la reforma de las pensiones / La Provincia / Seguridad Social

Detrás de esta decisión hay tres factores clave:

El aumento de la esperanza de vida, que obliga a pagar pensiones durante más años

La caída de la natalidad, que reduce el número de cotizantes

La jubilación masiva de la generación del baby boom, que disparará el gasto

El retraso no se ha aplicado de golpe. Desde 2013, la edad de jubilación ha ido aumentando de forma gradual, primero un mes por año y después, dos meses.

Este sistema ha permitido que los trabajadores adapten sus planes y ha evitado un cambio repentino que habría generado un fuerte rechazo social.

El principal efecto sobre los trabajadores es la prolongación de la carrera profesional, especialmente para quienes no alcanzan largas cotizaciones. Esto puede suponer un problema en sectores con alta exigencia física, donde trabajar hasta los 67 años resulta más complicado.