Los trabajadores canarios que se hayan mudado de isla por motivos laborales se pueden ahorrar 300 euros en la Renta: requisitos para aplicar esta deducción autonómica

Muchos trabajadores canarios se ven obligados a cambiar de isla para poder aceptar un empleo. Esta situación afecta a miles de personas cada año y el Gobierno de Canarias contempla una deducción autonómica en la declaración de la Renta para quienes se encuentran en este caso. Para beneficiarse de esta ventaja fiscal, es necesario cumplir los requisitos establecidos por Hacienda para beneficiarse en la campaña de 2026.

La Agencia Tributaria contempla esta ayuda para autónomos y trabajadores por cuenta ajena que quiere compensar ese esfuerzo. La normativa autonómica incluye una rebaja en el IRPF de estas personas que se ven obligados a cambiar de isla. Este incentivo fiscal busca facilitar la movilidad y reducir el impacto económico del traslado, aunque su aplicación está sujeta a límites de renta y a una permanencia mínima en el nuevo destino.

Límite de 300 euros anuales de ahorro

La deducción permite restar 300 euros en la cuota autonómica del IRPF durante el año en el que se produce el traslado y también en el siguiente. Esto supone un ahorro máximo de 600 euros por contribuyente.

En el caso de declaraciones conjuntas, si ambos miembros de la pareja se trasladan por motivos laborales, cada uno puede aplicar la deducción por su cuenta, lo que eleva el beneficio total.

Sin embargo, existe un límite importante, el importe deducido no puede superar la parte autonómica del impuesto vinculada a los ingresos del trabajo o de la actividad económica.

Los trabajadores que cumplan estos requisitos se pueden beneficiar de la deducción autonómica

No basta con mudarse entre islas. Hacienda exige cumplir varias condiciones a la vez:

El traslado debe estar motivado por un trabajo o por el inicio de una actividad económica. No se admite si el cambio responde a motivos personales o familiares.

Es obligatorio cambiar la residencia habitual de una isla a otra dentro del archipiélago canario.

El contribuyente debe mantenerse en la isla de destino durante el año del traslado y los tres siguientes. Si no se cumple este plazo, habrá que devolver la deducción con intereses.

Si el trabajador abandona la isla antes de cumplir el periodo mínimo exigido o si el traslado no puede justificarse por motivos laborales, perderá el derecho al beneficio. En ese caso, Hacienda obligará a reintegrar las cantidades deducidas en la declaración correspondiente, junto con los intereses de demora.

Además, hay límites de ingresos. Para la campaña actual, la suma de la base imponible general y del ahorro no puede superar los 46.455 euros en declaración individual ni los 61.770 euros en conjunta.

La deducción no se aplica automáticamente y no aparece en el borrador. El contribuyente debe incluirla manualmente en el apartado de deducciones autonómicas de Canarias entre las casillas 916 y 945 dentro de Renta Web.

Aunque no es necesario presentar documentos en el momento, sí es obligatorio conservar justificantes durante al menos cuatro años. Entre ellos, el certificado de empadronamiento, el contrato de trabajo o el alta como autónomo.

A pesar de su impacto, esta deducción sigue siendo una de las menos conocidas del sistema fiscal canario. Conocerla puede marcar la diferencia entre pagar más impuestos de los necesarios o aprovechar un incentivo diseñado para facilitar esos cambios.