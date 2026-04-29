Canarias celebra el 1M con más homenajeados que nunca en su historia

Canarias y sus trabajadores celebran el 1 de mayo con el mayor número de homenajeados de su historia o, en otras palabras, con la tasa de paro más baja desde que hay registros. El impulso de la temporada alta del turismo así como el esfuerzo por la diversificación económica han dejado una estampa en las Islas para este señalado Día del Trabajador por la que representantes como el secretario general de UGT en Canarias afirman que el Archipiélago «está haciendo la tarea». Al mismo tiempo, el secretario de Política Institucional de CCOO en las Islas, José Ramón Barroso, celebra este logro, aunque también explica que «la calidad de esa contratación sigue dejando mucho que desear».

Los principales problemas hacia los que miran los representantes de los trabajadores se centran en tres aristas: la crisis habitacional; la guerra en Irán, y la consecuente subida de precios en Canarias, y la democracia; por el «auge de la derecha y la ultraderecha», advierte Barroso.

En primer lugar, preocupa el encarecimiento de los inmuebles –tanto para su arrendamiento como para su compra–, una situación que está llevando a que «se rechacen ofertas de trabajo porque el coste de un hogar supera al del salario», apunta Navarro. El secretario general de UGT pone el foco en una problemática de fuerte desequilibrio que ya supone al trabajador «gastar más en una vivienda que lo que ingresa».

También se advierte sobre la escalada de los conflictos internacionales como el de la guerra de Trump en Irán. Canarias notó las consecuencias en el aumento del precio del combustible que amenaza con encarecer toda la cadena productiva hasta alcanzar la cesta de la compra de los isleños. Por ello, las organizaciones sindicales insisten en el impacto de estos conflictos en el IPC y en el poder adquisitivo de las familias, alertando de un posible escenario de mayor inflación y deterioro económico.

Creación de empleo

En este contexto Canarias llega a este primero de mayo con la suma de 17.000 empleos y la reducción del paro en 14.400 personas hasta el 11,4%, frente a un panorama nacional en el que se destruyeron 170.300 puestos de trabajo. Con ello las Islas rozaron el porcentaje promedio de paro del país en el primer trimestre del año, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La diferencia fue de 0,57 puntos, lo que no se observaba desde el último trimestre de 2004.

Analizando la calidad de esos empleos cabe tener en cuenta que la mayoría se vinculan al sector servicio, impulsado por el motor del turismo que sostiene la economía canaria. En este contexto, los contratos temporales, de baja remuneración y marcados por la estacionalidad turística ocupan buena parte del empleo en las Islas. El representante de CCOO advierte de que «hay personas que necesitan dos o tres trabajos para llegar a fin de mes», una realidad que evidencia la insuficiencia de los salarios para hacer frente al coste de la vida y que sitúa a Canarias como la segunda comunidad autónoma con los sueldos más bajos del país.

A esta realidad se suma la elevada incidencia de bajas laborales por problemas musculoesqueléticos, especialmente en ocupaciones de gran exigencia física como el de las camareras de piso, donde el esfuerzo no siempre se ve acompañado de una remuneración acorde. En este contexto, desde CCOO diferencian estas situaciones del absentismo: mientras este último –entendido como la ausencia injustificada al trabajo– apenas afecta al 1% de los trabajadores en Canarias, sí existe un alto número de empleados que causan baja por motivos de salud. Según el sindicato, estas dolencias están directamente relacionadas con las cargas de trabajo, el incumplimiento de convenios colectivos y del Estatuto de los Trabajadores, los bajos salarios y las irregularidades en las jornadas laborales.

Convocatorias en el Archipiélago

Las quince organizaciones sociales, entre las que figuran los principales sindicatos de Canarias, han convocado manifestaciones este viernes en todas las Islas a excepción de La Graciosa bajo el lema ‘Ni guerra ni explotación’, para reivindicar mejoras laborales y sociales. La secretaria general de la Unión Insular de CCOO de Gran Canaria, Esther Ortega, ha indicado que entre las demandas se encuentra la subida de salarios en el Archipiélago, la reducción de la jornada laboral, el pago efectivo de las horas extra y la mejora de las condiciones de trabajo.

Los sindicatos también centran este 1 de Mayo en la crisis de la vivienda, que denuncian «ha pasado de ser un derecho recogido en la Constitución a ser una mercancía y un motivo de especulación». En materia laboral, defienden que el absentismo injustificado es mínimo.

Además llaman a reforzar los servicios públicos, rechazan el aumento del gasto militar y critican la postura de PP, Vox y Junts por su rechazo a medidas de protección del alquiler. «Queremos hacer un llamamiento en general a la clase trabajadora y a todo el pueblo canario porque los retrocesos en los derechos, los avances del fascismo, los avances de la ultraderecha y los avances de la guerra se combaten en la calle», ha concluido Rodríguez.