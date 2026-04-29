Asinca defiende un tratamiento específico para los sectores productivos de las RUP en el nuevo marco financiero y legislativo

El presidente de Asinca, Virgilio Correa, participó el martes 21 de abril en el Diálogo de implementación sobre los desafíos a los que se enfrentan las empresas en las regiones ultraperiféricas de la UE.

El encuentro organizado por Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo y comisario de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, estaba orientado a escuchar las propuestas de los sectores empresariales de las RUP para buscar fórmulas que impulsen su competitividad en el marco de elaboración de la futura Estrategia de las RUP y del paquete de simplificación normativa para las RUP.

Este diálogo se celebra en un momento clave para el futuro de las RUP. El presidente de Asinca resaltó en su intervención que las industrias canarias operan en un contexto singular que no está plenamente reconocido en el diseño de las políticas europeas, por lo que se crean retos y obstáculos adicionales.

Así, el presidente destacó que las industrias de las RUP nos enfrentamos a un doble desafío, el derivado de nuestra propia condición Ultraperiférica y el que enfrentamos con la aplicación de una normativa diseñada para el territorio continental europeo, que supone mayores costes y una carga administrativa desproporcionada. Y todo ello, pese a que el artículo 349 del Tratado reconoce la situación singular de las RUP y obliga jurídicamente a la Comisión a adaptar sus políticas.

Por ello, el presidente de Asinca planteó que la Nueva Estrategia de las RUP y la agenda europea de simplificación normativa, son una oportunidad estratégica para enmendar esta situación, y que el artículo 349 se aplique de forma transversal en todas las iniciativas legislativas.

Además, indicó que es prioritario incorporar en todos los actos legislativos mecanismos de evaluación previa, introduciendo un “RUP Test” que evalúe sus consecuencias y detecte las distorsiones que generará, para plantear modulaciones o medidas compensatorias.

Solicitó una revisión urgente de la Directiva ETS que introduzca una exclusión o régimen específico de compensación para las Regiones Ultraperiféricas.

También planteó que el nuevo Reglamento General de Exención por Categorías reconozca que la industria de las RUP soporta más sobrecostes estructurales, por lo que requiere un tratamiento diferenciado y reforzado en las ayudas de funcionamiento y de inversión e incluya una definición de Pyme específica para las RUP.

Instó igualmente, a implantar procedimientos simplificados y digitalizados en las inspecciones y controles aduaneros y sanitarios en las RUP.

Y pidió que se mantenga las asignaciones específicas del Fondo Feder-RUP, con porcentajes de cofinanciación incrementados del 85%, y el POSEI como un instrumento dependiente de la Comisión, con Reglamento específico y financiación reforzada en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Por último, el Presidente de Asinca propuso la creación de un Comité Industrial RUP como órgano consultivo permanente, que posibilite la participación de las autoridades regionales y del tejido empresarial industrial de las RUP que vele porque la industria de las RUP pueda participar de las medidas y ayudas que se aprueben en el marco de la futura Ley de Aceleración Industrial.

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En definitiva, desde Asinca proponemos construir un marco más justo, adaptado y eficaz, que permita a la industria de las Regiones Ultraperiféricas competir en el contexto global y garantizar mayor cohesión económica, social, resiliencia y autonomía estratégica.