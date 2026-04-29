La aseguradora de Adif eleva a 21 millones la cantidad para indemnizar a las víctimas de Adamuz

La filial española de la aseguradora australiana QBE ha elevado a casi 21 millones de euros la cifra consignada para atender a las víctimas del accidente de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas y dejó decenas de heridos. En un momento inicial, la cantidad era de 8 millones, que se ha ido subiendo en función del registro de las víctimas. Fuentes conocedoras del proceso señalan a este periódico que tampoco es descartable, por tanto, que esa cifra de casi 21 millones pueda elevarse más.

Fuentes judiciales resaltan que lo previsible es que ahora las partes vayan reclamando cantidades, más cuantificadas para los fallecidos y aún por determinar totalmente en el caso de que personas que siguen con su proceso de curación. En la última semana, tanto QBE y la irlandesa Everest Insurance —contratada para cubrir a los accidentes de viajeros— han comparecido ante el Tribunal de Instancia de Montoro.

QBE Insurance, a través de su sucursal QBE Europe, trabaja con Iryo, Renfe y Adif, las tres compañías más directamente implicadas en la tragedia, según contó EL PERIÓDICO. que QBE es la aseguradora común de las tres partes implicadas, una de las incógnitas es cómo se repartirá la cantidad entre las compañías. En el caso concreto de Renfe, la australiana proporciona pólizas de responsabilidad civil, es decir, los seguros que responden a los daños causados a los pasajeros, además de daños a los equipajes o carga transportada.

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QBE se vinculó a Adif en 2013 tras la salida de Allianz y fue la aseguradora del último accidente ferroviario mortal en Angrois (Santiago de Compostela), que dejó a 80 fallecidos y más de 140 heridos. En esta ocasión, QBE repartió 25.000 euros en pagos inmediatos a cada fallecido, además de 5.000 euros para los viajeros que llevaban más de ocho días hospitalizados. Fuentes de Allianz han confirmado que ya no disponen de vinculación a Adif.