El Euríbor marca un nuevo récord en 2026 y ya se sitúa en el 2,74%: miles de hipotecados tinerfeños están temerosos de que suban sus préstamos

Abril no está siendo un buen mes para quienes tienen contratada una hipoteca variable o están pensando en pedir una. El euríbor ha vuelto a repuntar, encareciendo las cuotas mensuales en un contexto marcado por la inflación y la incertidumbre económica internacional. Los expertos advierten de que esta tendencia podría alargarse y tienen la atención puesta en las próximas decisiones del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés, claves para la evolución del mercado hipotecario.

Este indicador de referencia para los préstamos hipotecarios vuelve a tensionar el bolsillo de miles de familias de las islas. El Euríbor cerrará abril con un fuerte repunte, situándose en torno al 2,74%, un nivel claramente superior al de meses anteriores y que rompe la tendencia de moderación que se venía observando a comienzos de 2026.

Detrás de este incremento hay varios factores internacionales y financieros que han encendido las alarmas en los mercados y que se traducen en cuotas más caras para los hipotecados. Durante los primeros días de abril, el indicador llegó a rozar niveles cercanos al 2,9%, aunque posteriormente se moderó ligeramente gracias a las expectativas de negociación entre Estados Unidos e Irán.

El contexto internacional empuja los precios al alza

El detonante principal de esta subida hay que buscarlo fuera de España. El conflicto en Irán que se inició a finales de febrero ha llevado a la economía global hacia la incertidumbre. Las tensiones geopolíticas están teniendo un fuerte impacto en el precio de la energía, y eso acaba trasladándose a la inflación.

Por tanto, el miedo a que los precios vuelvan a subir con fuerza ha provocado una reacción en cadena. Los mercados financieros anticipan posibles movimientos del Banco Central Europeo y, aunque el organismo no ha subido tipos recientemente, los bancos ya están actuando con cautela. Esto significa que el dinero entre entidades se encarece, y ahí es donde entra en juego el euríbor.

Hipotecas más caras

El efecto más inmediato de esta subida lo notarán quienes tengan una hipoteca variable y revisen su interés en estos meses. Con el euríbor en el 2,74%, las cuotas experimentarán un incremento notable.

Por ejemplo, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%, el encarecimiento puede rondar:

Entre 40 y 50 euros más al mes

Más de 500 euros adicionales al año en revisiones anuales

en revisiones anuales Unos 250-300 euros más por semestre en revisiones semestrales

Este golpe se vuelve más duro cuando muchas familias aún arrastran el impacto de la inflación acumulada de los últimos años, haciendo que la economía doméstica se sienta perjudicada.

A pesar del repunte, los analistas coinciden en que el escenario podría haber sido más complicado. A principios de mes, la evolución diaria del euríbor apuntaba a una subida aún mayor. Sin embargo, la posibilidad de una desescalada del conflicto internacional ha relajado parcialmente la presión.

Evolución histórica del Euríbor / Euribor-rates

Esa moderación ha evitado que el índice supere con claridad el 2,8% de media mensual, algo que habría encarecido todavía más las hipotecas.

El futuro es incierto

Los hipotecados vigilan lo que ocurre en el mundo, porque el futuro del euríbor está completamente ligado a dos factores clave:

La evolución del conflicto internacional

Las decisiones del Banco Central Europeo

Si las negociaciones internacionales avanzan, el mercado podría relajarse y el euríbor tendería a estabilizarse o incluso a bajar progresivamente hacia el entorno del 2,3% a finales de año.

Sin embargo, si las tensiones aumentan o la inflación repunta con fuerza, el BCE podría verse obligado a endurecer su política monetaria. En ese caso, el euríbor podría volver a escalar, acercándose al 2,9% o incluso superándolo.

Este episodio vuelve a dejar una idea clara, las hipotecas variables siguen siendo especialmente sensibles a cualquier cambio económico global. Lo que ocurre a miles de kilómetros, como una guerra, una negociación o una crisis energética, termina reflejándose en la cuota mensual que tú pagas por tu casa.