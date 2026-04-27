¿Has ido al psicólogo o al dentista en Tenerife? Hacienda permite que te ahorres más de 500 euros en la Declaración de la Renta gracias a la deducción por gasto de enfermedad

Los tinerfeños que hayan tenido que hacer estos gastos médicos pueden ahorrarse más de 500 euros en la Declaración de la Renta gracias a una deducción autonómica. Se trata de una ventaja fiscal reconocida por Hacienda para los contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno de Canarias y que ya beneficia a miles de ciudadanos.

Esta deducción por gastos de enfermedad permite recuperar hasta el 12% de los gastos médicos y sanitarios pagados durante el 2025 con un límite de 500 euros anuales en la declaración individual. Esta ayuda cubre desde consultas médicas privadas hasta tratamientos dentales, pasando por la compra de gafas graduadas o lentillas.

También entran dentro de esta deducción los gastos relacionados con el embarazo, el nacimiento de hijos, accidentes o situaciones de invalidez, siempre que estén debidamente justificados. Además, los gastos de salud mental, como psicólogos, también se pueden incluir en la Renta.

Hacienda deja claro que quedan fuera los tratamientos con fines estéticos, salvo en casos de reconstrucción por accidente o intervenciones relacionadas con la identidad sexual.

El ahorro puede aumentar en estos casos

La cuantía final que puede recuperar el contribuyente depende tanto del gasto realizado como de su nivel de ingresos. Según esto, los límites son:

Hasta 500 euros en declaración individual

Hasta 700 euros en declaración conjunta

Este tope puede incrementarse en 100 euros adicionales si el contribuyente tiene más de 65 años o una discapacidad igual o superior al 65%.

Sin embargo, existe una condición que los contribuyentes deben cumplir. Si la base imponible supera los 46.455 euros en individual o los 61.770 euros en conjunta, el máximo se reduce a 150 euros por contribuyente. Aun así, sigue siendo posible aplicar la deducción, algo que no ocurre en otras comunidades autónomas.

Requisitos que exige Hacienda para aplicar la deducción por gastos de enfermedad

Para acceder a esta deducción, la Agencia Tributaria exige cumplir algunas condiciones. El requisito más importante es que los pagos no pueden haberse realizado en efectivo. Solo se aceptan métodos como tarjeta, transferencia bancaria, Bizum o cheque nominativo. Si el contribuyente paga en metálico, pierde automáticamente el derecho a deducirse ese gasto.

Además, es obligatorio disponer de factura completa y aportar el NIF del profesional o centro sanitario en la declaración. Este dato es imprescindible para que Hacienda valide la deducción.

Como muchas deducciones autonómicas, esta no aparece aplicada automáticamente en el borrador. El contribuyente debe introducir manualmente los datos en el apartado de deducciones autonómicas de Canarias dentro de Renta WEB en la casilla 940 del borrador.

Basta con añadir el NIF de cada profesional y el importe pagado. El sistema calculará automáticamente el 12% correspondiente y aplicará el límite según los ingresos declarados.

Esta deducción autonómica es de gran utilidad en familias con gastos médicos recurrentes.