Aviso de la Seguridad Social: Jubilarse antes de tiempo puede recortar hasta un 17% la pensión, aunque tengas más de 41 años cotizados
El organismo comunica que los coeficientes reductores que aplica pueden afectar hasta a quienes hayan cotizado 41 años
Los trabajadores canarios que estén pensando en adelantar su jubilación deben pensárselo dos veces antes de tomar esa decisión, ya que podrían sufrir un importante recorte en su pensión. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores en estos casos, lo que puede reducir de forma notable la cuantía final. Por eso, debes conocer bien los requisitos y las alternativas disponibles para evitar perder parte del dinero cotizado que te has ganado durante toda la vida laboral.
- 65 años si has cotizado 38 años y 3 meses o más
- 66 años y 10 meses si has trabajado menos
Además, conforme a la reforma de las pensiones, en 2027 la edad ordinaria de jubilación se elevará hasta los 67 años para quienes no alcancen el periodo de cotización exigido. Con esta medida se busca garantizar la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones.
Estos requisitos son para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación; si el trabajador decide retirarse antes, la cuantía puede reducirse de forma notable.
La Seguridad Social exige 15 años mínimos de cotización para tener una pensión
Los trabajadores pueden decidir si se jubilan voluntariamente una vez que han cotizado 15 años. Este es el mínimo que exige la Seguridad Social para cobrar una pensión contributiva de jubilación. Además, puedes adelantar la fecha del retiro hasta dos años si has alcanzado el mínimo de trabajo en tu vida laboral.
En este caso, tendrás recortes importantes en tu pensión, de entre un 21% y un 2,81% según los meses de adelanto. La Seguridad Social divide a los trabajadores en cuatro grupos según la cotización:
- Grupo 1: Menos de 38 años y 6 meses cotizados.
- Grupo 2: Entre 38 años y 6 meses, y 41 años y 5 meses cotizados.
- Grupo 3: Entre 41 años y 6 meses, y 44 años y 5 meses cotizados.
- Grupo 4: 44 años y 6 meses o más cotizados.
A partir de aquí, se aplican los coeficientes reductores según esta tabla:
Por eso, un trabajador que haya cotizado más de 41 años, tendrá un coeficiente reductor del 17% si adelanta su jubilación dos años y bajará hasta el 5% si la avanza un año. Así progresivamente hasta llegar a la edad ordinaria.
En estos casos, siempre es muy importante pensar si es importarte retirarte antes, o si sale más rentable esperar hasta la edad ordinaria de jubilación.
- El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras el humo que obligó a desalojar la zona de embarque
- La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
- Caos dominical en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife
- El reto de tres mayores de Tenerife matriculados en la Universidad: «Venimos a formarnos, no es ningún club para jubilados»
- El Aeropuerto de Tenerife Norte retoma el ritmo tras unas horas de caos: “Pensé que seguía saturado de gente”
- Desalojan la zona de embarque del Aeropuerto Tenerife Norte
- Álvaro Cervera, tras el empate del Tenerife contra la Ponferradina: 'Hay que tener menos miedo, sobre todo cuando se va perdiendo
- Cientos de pasajeros quedan 'atrapados' en Los Rodeos y pierden sus vuelos por una densa humareda