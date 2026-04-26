Madrid obvia los mensajes de Canarias, a la que ya no le salen las cuentas

Las cartas enviadas a diferentes ministerios por otras tantas consejerías del Gobierno de Canarias alertando de la necesidad de contar con un plan de choque ante una eventual carestía de petróleo por la guerra de Irán se añaden a un vaso que el Gobierno de Fernando Clavijo considera rebosante desde hace tiempo.

Desde que tomó posesión en el verano de 2023, el Ejecutivo regional no ha contado con unas cuentas ajustadas, ya que la actual aritmética parlamentaria ha permitido a la oposición en el Congreso de los Diputados bloquear cualquier intento del Gobierno de Pedro Sánchez por dotar al país de un presupuesto ajustado a la realidad del momento.

Ausencia de cuentas

El clamor desde la comunidad autónoma va in crescendo. Se necesita contar con información precisa para confeccionar unos presupuestos realistas en toda la extensión del término. Pero no está siendo posible en los últimos años. En uno de los más recientes episodios de este encontronazo casi permanente, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, calificó de «papelón» la justificación del Gobierno de España en torno a una ausencia de presupuesto en este año por la inestabilidad del contexto internacional.

Argumento que invalida el que ese mismo hecho se repita por tercer año consecutivo. A juicio del Gobierno canario se trata de la «incapacidad y debilidad» del Ejecutivo estatal medido en términos de apoyo parlamentario. Sea como fuere, el equipo de Fernando Clavijo señala el «continuo olvido» al que se ven relegadas las especificidades del Archipiélago en cuantas decisiones se adoptan para el conjunto de las regiones españolas.

Aristas limadas

Entre los últimos capítulos se incluyen las primeras medidas diseñadas para paliar los efectos de la guerra de Irán. Un «olvido institucional», en opinión del portavoz canario, que le permitió rematar: «Canarias no es un día después, es una hora menos».

Cierto es que con posterioridad siempre las aristas se liman –al menos en parte–, lo que deja finalmente un retrato en el que salen bien iluminados tanto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como la única diputada que Coalición Canaria tiene en la Carrera de San Jerónimo, Cristina Valido.

Posible reunión

Ante las misivas recibidas desde las Islas, el Ministerio de Economía ha planteado la posibilidad de convocar una reunión con las comunidades autónomas para abordar la crisis. Para el Gobierno de Canarias una iniciativa que llega tarde y que no cambia en nada el silencio que hasta el momento ha recibido el Archipiélago por toda respuesta.

La especial atención que demanda Canarias parte del mayor grado de dependencia que tiene del petróleo. Es la fuente primaria con la que se atiende el 95% de la demanda energética. No solo la eléctrica, donde los hidrocarburos ven atenuado su protagonismo hasta más o menos el 80%, sino también la que consumen los vehículos a motor que circulan por sus carreteras; los aviones necesarios para desplazarse a otras islas, la Península o cualquier otro destino, y los barcos que traen los insumos para la industria local y los productos de consumo.

Ojo con el patróleo

El enfrentamiento en el estrecho de Ormuz ha hurtado el 20% de los barriles que se ponen cada día en el mercado, lo que en primera instancia ha disparado el precio del crudo. Un problema, y grave, para unos hogares que, como los canarios, se ven abocados a arañar las cuentas corrientes en busca de una liquidez ya raquítica en muchos casos por el fuerte incremento del coste de la vida de los últimos años.

Pero lo hay aún más grave. ¿Cómo se abastecerían los canarios si la falta de petróleo deja parados los barcos? ¿Cómo se trasladarían a otra isla en caso de prueba médica si el queroseno brilla por su ausencia y las compañías aéreas no tienen con qué garantizar el repostaje de sus aeronaves? Y, como colofón, ¿qué ocurre con cuatro de cada diez empleos existentes hoy si por esa misma razón del parón de las aeronaves no llegan los turistas?

Clamoroso silencio

El Gobierno de Canarias considera más que suficientes todas estas razones para merecer una respuesta a las misivas remitidas a Madrid. De ahí que el clamoroso silencio que ha recibido como respuesta haya conducido a una escalada dialéctica en la que reclaman y Madrid mira a otro lado.

Saneadas desde que Europa mandó cuadrar ingresos y gastos públicos en los primeros años de la década pasada, las arcas de la comunidad autónoma encierran una solución parcial. Sin embargo, el Gobierno central mantiene su negativa a flexibilizar las reglas fiscales. El Archipiélago presenta una deuda del 10,8% del PIB, por debajo del límite del 13%, lo que le permitiría movilizar hasta 1.600 millones adicionales sin comprometer la estabilidad.

Sin capacidad de maniobra

El Ejecutivo canario denuncia que esta decisión bloquea su capacidad de maniobra. Lanza la alerta ahora sobre todo de cara a un indeseado alargamiento del conflicto bélico en el golfo Pérsico y su traslación al conjunto de la economía. Ni más deuda, ni superávit, también sujeto a una regla de gasto que ata de pies y manos. El Gobierno canario lo entiende como un veto que impide usar recursos propios en un momento clave.

Mientras, año tras año, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, elabora un presupuesto autonómico que debe ajustarse a una realidad que no se conoce del todo. La ausencia de unas cuentas estatales obliga a intuir por dónde pueden ir los tiros pero la garantía de cumplimiento estricto de lo que pone el papel queda en el aire.