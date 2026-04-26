La Gasolina 95 más barata de Tenerife se encuentra este domingo en San Cristóbal de La Laguna a 1,288 euros el litro

Hoy, domingo 26 de abril, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en San Cristóbal de La Laguna, en la estación de servicio OCÉANO TACO, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,288€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,319€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,398€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. Allí, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20, tiene el gasoil a 1,468€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,319€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,398€ el litro.

La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,288€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,289€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna a 1,468€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,519€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,598€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,650€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Puntallana, Carretera General km 8, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,669€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 26 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,509€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,550€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,809€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,809€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,689€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,739€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy domingo 26 de abril, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,563€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,619€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,859€ el litro.

La Gomera tiene hoy, domingo 26 de abril, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,669€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,689€.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,779€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,779€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,319€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,398€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 26 de abril, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,289€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,309€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,469€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,486€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este domingo 26 de abril está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,468€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 1,499€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,498€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,499€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,288€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [26/04/2026 8:25:14]