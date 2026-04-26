Más de 50 representantes empresariales, académicos y deportivos de Marruecos visitan Canarias para impulsar oportunidades de negocio

Tres meses después de que una delegación institucional y empresarial canaria cerrara en Agadir una intensa agenda de trabajo con la firma de más de una decena de acuerdos y el compromiso de abrir una nueva etapa de cooperación con Marruecos, las conversaciones iniciadas entonces regresan ahora al Archipiélago con el fin de materializar proyectos. La visita oficial que comienza este lunes con reuniones institucionales en Canarias, encabezada por el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli, representa la continuidad directa de aquella misión y el intento de transformar los compromisos alcanzados en resultados concretos.

La mayor misión institucional

El viaje de enero a Agadir, la mayor misión institucional y empresarial organizada hasta la fecha por Canarias en esa región marroquí, se cerró con un mensaje claro por parte del presidente autonómico, Fernando Clavijo: el archipiélago debía aprovechar el crecimiento económico del país vecino y evitar lo que definió como un «absurdo aislacionismo». Aquella visita permitió la firma de diez acuerdos de colaboración y un memorando de entendimiento en ámbitos como el turismo, la agricultura, la industria, la logística o la reparación naval, además de abrir contactos en sectores considerados estratégicos para ambas orillas.

Medio centenar de representantes marroquíes

Durante tres días, y hasta el 29 de abril, más de cincuenta representantes institucionales, empresariales, académicos y deportivos de la región marroquí devuelven la visita a Canarias con una agenda centrada en dar continuidad al trabajo realizado en enero. Las jornadas comenzarán formalmente este lunes con un encuentro bilateral entre Clavijo y Achengli, seguido de una reunión plenaria en la que se abordará el desarrollo de los acuerdos suscritos y las nuevas líneas de cooperación.

Relación estable con los países vecinos

La visita se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias de consolidar una relación estable y de largo recorrido con territorios vecinos del África atlántica, basada en la cooperación institucional, el desarrollo económico y la generación de oportunidades compartidas.

Durante el viaje de enero, tanto el Gobierno regional como los empresarios canarios defendieron la necesidad de mirar hacia el crecimiento económico de Marruecos como una oportunidad y no como una amenaza. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, insistió entonces en que las islas no podían vivir de espaldas a un mercado cercano y en expansión, y subrayó que conocer la competencia y establecer relaciones directas resultaba esencial para identificar oportunidades reales de negocio.

Encuentros bilaterales

Ese planteamiento es el que guía ahora la agenda de trabajo prevista en Canarias, donde tendrán un papel destacado los encuentros empresariales B2B entre compañías de ambos territorios. Estas reuniones están concebidas como un instrumento para identificar proyectos concretos de inversión y consolidar un espacio de cooperación económica estable entre ambas orillas del Atlántico.

Puerto de las Palmas e ITC

La delegación marroquí visitará además infraestructuras consideradas estratégicas para el modelo económico del archipiélago, entre ellas el Puerto de Las Palmas, el Instituto Tecnológico de Canarias y distintas instalaciones vinculadas a la gestión del agua, la innovación, el turismo, el sector primario y el ámbito universitario. El objetivo de estos recorridos es intercambiar experiencias y avanzar en proyectos conjuntos en la economía azul, la sostenibilidad, la digitalización o la formación.

Universidades

Las universidades públicas canarias volverán a desempeñar un papel relevante en este proceso, en línea con el impulso de la cooperación académica y científica como uno de los pilares de la estrategia Canarias-África. La colaboración en investigación, la movilidad del talento y la transferencia de conocimiento figuran entre las prioridades compartidas, junto a retos comunes como la transición energética o la gestión de los recursos hídricos.

Mundial de fútbol de 2030

La agenda incluye también encuentros vinculados a la preparación del Mundial de fútbol de 2030, que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal, y que abre nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito deportivo y en la proyección internacional de ambos territorios, con posibles inversiones y atracción de talento.

Oportunidades en turismo

En el ámbito turístico, uno de los focos principales de la misión de enero fue la posibilidad de generar proyectos de inversión vinculados a la recuperación de establecimientos hoteleros que quedaron inactivos tras la pandemia en la región marroquí y al desarrollo de nuevos complejos en zonas con disponibilidad de suelo. También se planteó la creación de productos turísticos combinados entre Canarias y Souss Massa, una fórmula que permitiría diversificar la oferta y atraer nuevos mercados internacionales.

Conectividad marítima y aérea con Agadir

En el ámbito del transporte, los contactos mantenidos abrieron la puerta a proyectos para mejorar la conectividad marítima y aérea entre Canarias y Agadir, con el objetivo de facilitar el intercambio comercial, reforzar el turismo y apoyar la actividad empresarial entre ambos territorios.