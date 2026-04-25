La Gasolina 95 más barata de Tenerife este sábado se encuentra en San Cristóbal de La Laguna a 1,288 euros el litro

Hoy, sábado 25 de abril, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en San Cristóbal de La Laguna, en la estación de servicio OCÉANO TACO, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,288€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. Allí, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20, tiene el gasoil a 1,468€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,319€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,288€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,289€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna a 1,468€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,319€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,519€ el litro.

La Palma tiene hoy, sábado 25 de abril, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,509€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Puntagorda, REPSOL, en Carretera LP-114 km 78, donde el litro está a 1,550€.

La estación de REPSOL en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,650€ el litro. Otra opción está en Puntallana, Carretera General km 8, en la estación SHELL PUNTALLANA a 1,669€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,689€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,739€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 25 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,563€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,619€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,809€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,809€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,859€ el litro.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,779€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,779€ el litro.

La Gomera tiene hoy, sábado 25 de abril, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,669€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,689€.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 25 de abril, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,289€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,309€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,319€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,398€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,469€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,486€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,468€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,499€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 25 de abril, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,288€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [25/04/2026 8:14:19]