Es oficial: más de 1.000 euros en la Renta para los contribuyentes tinerfeños que hayan hecho estas reformas en su casa

Las reformas en el hogar suelen ser muy caras, por lo que cualquier forma de ahorrar es bien recibida. Los contribuyentes canarios pueden beneficiarse de hasta dos deducciones en la Declaración de la Renta, una autonómica y otra nacional, si han realizado este tipo de mejoras. De esta forma, Hacienda recompensa a quienes mejoren la eficiencia energética de su vivienda.

Este incentivo fiscal que busca premiar a quienes apuestan por reducir el consumo energético de sus casas, instalar energías renovables, como placas solares, o mejorar la eficiencia de sus instalaciones, con ventanas que aíslan la temperatura.

Así puedes obtener esta ventaja fiscal por reforma / Europa Press

Para beneficiarte de ella debes cumplir con estos requisitos que establece la Agencia Tributaria.

Deducción del 12% de lo invertido con tope anual

La normativa canaria establece que los contribuyentes pueden deducirse el 12% de las cantidades invertidas en obras de mejora energética en su vivienda habitual. La base máxima sobre la que se aplica este porcentaje está limitada a 7.000 euros anuales por persona.

En la práctica, esto significa que el ahorro máximo alcanza los 840 euros. Además, este no es el único límite, porque la deducción tampoco puede superar el 10% de la cuota íntegra autonómica del contribuyente.

Las placas solares entran dentro de esta deducción / La Provincia

Si el contribuyente aplica otras deducciones autonómicas relacionadas con la vivienda, como inversión en vivienda habitual, adaptación por discapacidad o rehabilitación de bienes de interés cultural, la suma de todas ellas no puede superar el 15% de esa misma cantidad.

Estas son las obras que se benefician de la deducción

Hacienda limita qué actuaciones se consideran rehabilitación energética. Entre las válidas están:

Obras destinadas a reducir la demanda energética, como el aislamiento

Mejorar los sistemas térmicos

Incorporar energías renovables como placas solares o aerotermia

Mejoras relacionadas con el ahorro de agua o la reutilización de recursos.

Sin embargo, quedan fuera gastos de reformas como mobiliario, electrodomésticos o intervenciones en garajes, jardines o piscinas.

Para poder aplicar la deducción, la vivienda debe ser habitual y propiedad del contribuyente. Se debe justificar a Hacienda esta inversión con facturas.

Así se puede combinar la deducción canaria con la estatal

Esta deducción autonómica es compatible con las ayudas fiscales estatales por eficiencia energética. Para que se pueda hacer efectiva, no se pueden aplicar ambas sobre el mismo gasto.

Esto obliga a repartir la inversión. La deducción estatal puede alcanzar porcentajes del 20%, 40% o incluso el 60% según el ahorro energético logrado, tiene límites de base más bajos. El importe que excede esos topes puede aprovecharse en la deducción canaria.

Por ejemplo, si una obra cuesta 10.000 euros y la deducción estatal solo permite aplicar 5.000 euros, los 5.000 restantes podrían utilizarse para la autonómica.

También, si el contribuyente ha recibido otras ayudas públicas, como los fondos europeos, el cálculo cambia. Es obligatorio restar primero esas subvenciones del coste total de la obra, ya que no forman parte del gasto real asumido por el contribuyente.

A partir de ahí, se aplican las deducciones: primero la estatal y después la autonómica sobre el importe restante.

En un contexto de subida de precios de la energía, apostar por la sostenibilidad permite reducir de forma notable la factura fiscal en la Declaración de la Renta de este año.