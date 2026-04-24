Confirmado por el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores: las pausas para fumar se tienen que recuperar como tiempo de trabajo

Miles de trabajadores hacen pausas en su jornada laboral para fumar o almorzar, pero en algunos casos, ese tiempo de descanso debe ser recuperado. El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho al descanso, pero solo en casos específicos, cuando no afecten el tiempo laboral establecido.

Pese a que no existe un derecho específico para la pausa de fumar, hacerlo puede tener consecuencias directas en la jornada e incluso en el salario.

Mínimo de 15 minutos de descanso por cada 6 horas de trabajo

El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores lo deja muy claro: "Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo"

Esto significa que si la jornada continuada supera las seis horas, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 15 minutos. En el caso de los menores de 18 años, el descanso suele ser más amplio, de 30 minutos si trabajan más de cuatro horas y media seguidas.

Aquí está uno de los puntos clave, ese tiempo no siempre se paga. Solo se considera tiempo de trabajo efectivo si así lo recoge el convenio colectivo o el contrato. Si no aparece reflejado, el trabajador deberá recuperarlo, normalmente alargando su jornada.

Más allá de ese descanso legal, la normativa no menciona en ningún momento la posibilidad de salir a fumar. Ni el tabaco ni el café o el bocata tienen encaje como derecho independiente dentro de la jornada laboral, ya que solo se establece el descanso laboral.