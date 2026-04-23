Tenerife registra este jueves la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,288 euros

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,288€ el litro en OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,289€ el litro.

Hoy jueves 23 de abril las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,319€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,398€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, a 1,468€ el litro en la estación de servicio OCÉANO TACO y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,469€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,319€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,398€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 tiene un precio de 1,468€ el litro.

Tenerife tiene hoy, jueves 23 de abril, la Gasolina 95 más barata en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,288€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,289€.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,610€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la PCAN, que está a 1,669€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,519€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,598€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy jueves 23 de abril, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,519€ el litro. La otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a 1,520€ el litro en la estación REPSOL.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

Para llenar el tanque hoy jueves 23 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,551€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,629€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,678€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,769€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,809€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,809€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy jueves 23 de abril, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,669€ el litro. La otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,674€ el litro en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,859€ el litro. La segunda mejor opción está en Vallehermoso, a 1,859€ el litro en ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,779€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,779€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,469€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,486€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, jueves 23 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio GMOIL, que ofrece el mismo carburante a 1,309€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,319€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,398€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,449€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223 a 1,498€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,288€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este jueves 23 de abril está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,468€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 1,499€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [23/04/2026 8:12:15]