Hacienda lo confirma: hasta 150 euros de ahorro en la Renta si donas dinero a la conservación del Teide

Los contribuyentes canarios que hagan donaciones económicas a asociaciones que contribuyan al medio ambiente o a la protección del medio natural pueden beneficiarse de una deducción en la Renta. Este descuento es un gran desconocido, ya que al tratarse de una deducción autonómica pocas personas lo aplican, pese a que supone un pequeño ahorro en los impuestos anuales.

Esta medida gana peso en un territorio especialmente sensible desde el punto de vista ecológico. Este beneficio fiscal que premia a los contribuyentes que realizan aportaciones económicas a entidades vinculadas con la defensa del medio ambiente.

Así te beneficias de la deducción para la conservación de entornos naturales / Andrés Gutiérrez

Su objetivo es canalizar financiación privada hacia proyectos de conservación, biodiversidad y sostenibilidad. La deducción autonómica supone un incentivo directo para que particulares colaboren con administraciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro centradas en la protección del patrimonio natural del archipiélago.

Así funciona la deducción y cuánto puedes ahorrar

La normativa establece que los contribuyentes pueden deducirse el 10% de las cantidades donadas durante el ejercicio fiscal, siempre que se trate de aportaciones económicas puras, sin contraprestación. Es decir, deben ser donaciones reales, sin recibir bienes o servicios a cambio.

La deducción no puede superar los 150 euros por contribuyente ni tampoco exceder el 10% de la cuota íntegra autonómica del IRPF. Esto significa que, en la práctica, para alcanzar el máximo de deducción es necesario haber donado al menos 1.500 euros a lo largo del año.

En caso de declaración conjunta, cada contribuyente mantiene su propio límite individual, aunque el cálculo global se realiza sobre la cuota conjunta.

No todas las donaciones dan derecho a esta ventaja

Los contribuyentes que hayan hecho este tipo de donaciones deben saber que no todas se benefician del descuento en la renta. Hacienda exige que el dinero se destine a entidades muy concretas:

Organismos públicos de Canarias: Gobierno autonómico, cabildos insulares o ayuntamientos, siempre que desarrollen actividades de conservación ambiental.

Gobierno autonómico, cabildos insulares o ayuntamientos, siempre que desarrollen actividades de conservación ambiental. Organizaciones sin ánimo de lucro: acogidas a la Ley 49/2002, cuyo fin exclusivo sea la protección del medio ambiente y que estén inscritas en los registros oficiales de la comunidad autónoma.

Este requisito es clave, ya que muchas ONG cumplen funciones sociales amplias, pero solo aquellas centradas específicamente en el ámbito ecológico permiten aplicar esta deducción autonómica.

Requisitos imprescindibles para evitar problemas con Hacienda

La Agencia Tributaria exige que se justifique correctamente la donación. Para aplicarla es obligatorio contar con un certificado emitido por la entidad receptora de la donación.

Ese documento debe incluir los datos del donante y de la organización, el importe entregado, la fecha de la donación y una referencia expresa a su finalidad ecológica. Además, debe constar que se trata de una aportación irrevocable.

Para aplicar esta ventaja debes buscar la casilla 0546 de la Renta e indicar la donación.

Se puede combinar con la deducción estatal por donación

Esta deducción autonómica es compatible con la deducción estatal por donativos. A nivel nacional, las aportaciones a entidades acogidas a la Ley de Mecenazgo permiten deducir el 80% de los primeros 250 euros y entre el 40% y el 45% del resto, en función de la continuidad de las donaciones.

Más allá del ahorro en la declaración, esta medida busca reforzar el papel de la sociedad en la conservación del entorno natural. En un territorio como Canarias, con ecosistemas únicos y frágiles, este tipo de incentivos se convierten en un mecanismo clave para complementar la inversión pública con la privada.