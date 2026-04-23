Gortázar (CaixaBank) advierte del impacto “incierto” del conflicto en Oriente Medio y apunta a un crecimiento “dinámico” de España pese a la incertidumbre

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha advertido este jueves 23 de abril de que la economía global se enfrenta a un entorno marcado por la geopolítica, con el foco puesto ahora en Irán (Oriente Medio) tras varios años condicionados por la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales. Durante su intervención en la Cátedra de Economía y Sociedad de la Fundación la Caixa, en su edificio de Madrid, el directivo ha señalado que el actual conflicto supone “un shock energético de efectos inciertos”, cuya magnitud dependerá, sobre todo, de su duración e intensidad.

Según ha explicado, los mercados financieros están descontando un escenario relativamente benigno, con un conflicto de corta duración y consecuencias macroeconómicas limitadas, una expectativa reforzada por la reciente tregua, aunque esta sigue siendo frágil. En ese contexto, Gortázar ha apuntado que el impacto podría oscilar entre unas pocas décimas de crecimiento del PIB y efectos más significativos si la situación se prolonga.

En la eurozona, el escenario central contempla un repunte temporal de la inflación acompañado de subidas moderadas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Actualmente, el mercado anticipa dos incrementos, frente a los cuatro que llegó a descontar en momentos de mayor tensión.

Las previsiones de crecimiento reflejan ese entorno de cautela. El BCE ha recortado en tres décimas su estimación de crecimiento para la zona euro, hasta el 0,9%, mientras que en España el Banco de España ha revisado ligeramente al alza su previsión, hasta el 2,3%, apoyado en el buen comportamiento de la economía a finales del pasado ejercicio. Incluso en un escenario más adverso, el supervisor estima que el crecimiento se situaría en torno al 2%.

La vivienda, “problema de primer orden”

Gortázar ha puesto especial énfasis en la crisis de la vivienda, que ha calificado como “un problema social y económico de primer orden”. Según ha indicado, España arrastra un déficit acumulado superior a 730.000 viviendas, lo que genera cuellos de botella en determinadas regiones.

A diferencia de la crisis de 2008, ha señalado, el problema actual no está vinculado a excesos financieros, sino a una insuficiencia de oferta. Para abordarlo, ha defendido la necesidad de aumentar la disponibilidad de suelo, agilizar los trámites administrativos, reforzar la colaboración público-privada y garantizar estabilidad regulatoria.

Fortalezas de la economía española

Pese a la incertidumbre global, Gortázar ha defendido que la economía española mantiene un perfil “dinámico”, sustentado en varios factores estructurales. Entre ellos, ha destacado el crecimiento demográfico y del empleo, una tasa de ahorro todavía elevada —que permite amortiguar el impacto de la inflación—, el repunte de la inversión empresarial y la fortaleza de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos.

A estos elementos se suman el peso creciente de las energías renovables, la desviación de flujos turísticos hacia España y la solidez del sistema financiero, factores que, a su juicio, actúan como amortiguadores frente a shocks externos.

No obstante, el consejero delegado de CaixaBank ha subrayado que persisten retos estructurales relevantes. Entre ellos, la necesidad de reducir el nivel de deuda pública, mejorar la productividad, reforzar las infraestructuras –con especial atención a la vivienda– y afrontar el envejecimiento de la población..

Pensiones y envejecimiento

Otro de los desafíos señalados ha sido el envejecimiento de la población, que exige reforzar el sistema de pensiones. En este sentido, Gortázar ha apostado por impulsar los planes de empleo –que actualmente cubren solo al 13% de los trabajadores– y los planes privados, cuyo peso sigue siendo significativamente inferior al de la media europea.

El papel de CaixaBank

En este contexto, el directivo ha reivindicado la fortaleza de CaixaBank para acompañar a la economía española tanto en la gestión de shocks coyunturales como en la respuesta a los retos estructurales. La entidad, ha indicado, seguirá apoyando a clientes y empresas, al tiempo que impulsa su transformación tecnológica y su modelo de bancaseguros.

Gortázar también ha subrayado el impacto social de la entidad a través de su estructura accionarial. La Fundación la Caixa, que controla más del 30% del banco a través de Criteria, ha recibido cerca de 3.900 millones de euros en dividendos en los últimos cinco años, recursos que financian su Obra Social, una de las mayores a nivel global.

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En definitiva, el mensaje trasladado por el consejero delegado combina cautela ante un entorno internacional volátil con una visión relativamente optimista sobre la capacidad de la economía española para sostener el crecimiento en un contexto adverso.