Tenerife: la Gasolina 95 más económica se encuentra este miércoles en San Cristóbal de La Laguna a 1,288 euros

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, a 1,468€ el litro en la estación de servicio OCÉANO TACO y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,469€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Hoy miércoles 22 de abril las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,319€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,398€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,288€ el litro en OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,288€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,289€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,319€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,398€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna a 1,468€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Puntagorda, en la estación de servicio REPSOL en Carretera LP-114 km 78, a 1,610€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 de Fuencaliente de la Palma a 1,669€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,519€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,598€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,519€ el litro, seguida por la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 del municipio de Puntagorda a 1,520€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,809€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,809€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,678€ el litro.

El Hierro tiene hoy, miércoles 22 de abril, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,551€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,629€.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,859€ el litro.

La Gomera tiene hoy, miércoles 22 de abril, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,669€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Vallehermoso, ESTACION SERVICIO CHIPUDE, en Carretera Los Apartaderos km 1, donde el litro está a 1,674€.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,779€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,779€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,319€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,398€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,469€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,486€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 22 de abril, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 1,289€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,309€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,468€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,499€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 22 de abril, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,288€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/04/2026 8:20:22]