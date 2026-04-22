Ni Santa Cruz de Tenerife ni Candelaria: este es el pueblo mas barato de la provincia para comprar un casa según Idealista

En plena crisis del mercado inmobiliario, todavía parece quedar algún oasis en medio de este escenario de precios disparados. Así podría definirse el municipio más barato para comprar vivienda en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según los últimos datos publicados por Idealista.com, Icod de los Vinos vuelve a situarse como la zona más barata de la isla, muy por debajo de la capital y de otras áreas costeras donde el precio por metro cuadrado ya resulta inaccesible para muchas familias.

Esta joya del norte de Tenerife se perfila como un lugar ideal para vivir, ya que a sus precios más asequibles se suma una menor presión turística en comparación con otras zonas y ciudades de la isla. Esto hace que el precio del suelo y de la vivienda se mantenga más moderado que en municipios cercanos, donde los valores inmobiliarios siguen marcando máximos. Icod de los Vinos no solo ofrece casas a mejor precio, sino también un entorno natural privilegiado cerca de la costa, un bonito centro histórico, servicios de primera necesidad cercanos y calidad de vida, factores que lo convierten en una de las mejores opciones para encontrar un hogar.

Los precios en Icod de los Vinos han bajado

Al contrario de lo que ocurre con la media general de la provincia, que ha subido un 1,2%, en esta localidad del norte de Tenerife el precio del metro cuadrado ha bajado un 2,2%. Tras un ligero repunte en febrero, este mes ha descendido y se ha situado en 1.473 €/m2. Aun así, hace solo seis meses esta cifra era 100 euros más barata, lo que demuestra que, aunque sigue siendo uno de los municipios más baratos, los precios también continúan encareciéndose con fuerza, dificultando cada vez más el acceso a la vivienda para muchos ciudadanos.

Esta posición no es casualidad. Según los expertos inmobiliarios, Icod de los Vinos registra una menor demanda frente a otros municipios más turísticos. A diferencia del sur de la isla o del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, aquí el mercado depende casi exclusivamente de compradores locales, lo que mantiene los precios más contenidos.

La ubicación en la provincia sube también juega un papel clave. Su distancia respecto a los principales núcleos económicos y las conexiones por carretera reducen el interés de quienes trabajan fuera del municipio, lo que influye directamente en el valor de las viviendas.

A esto se suma el tipo de parque inmobiliario, donde abundan las casas antiguas que requieren reforma, y factores como el clima más húmedo del norte, menos atractivo para el comprador extranjero. Todo ello convierte a Icod en una de las últimas oportunidades de acceso a vivienda asequible en la isla para comprar una casa donde vivir.

Los precios en la provincia se disparan

En marzo de 2026, Idealista registró un coste de 3.435 €/m2 de media en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En un año, este valor ha aumentado un 9,2%, y sitúa a Canarias como la cuarta región donde es más caro comprar una vivienda. Los precios entre las localidades más baratas y más caras contrastan bastante, con diferencias de 3.000 euros.

Municipios más baratos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Icod de los Vinos: 1.473 €/m² Buenavista del norte: 1.796 €/m² Tegueste: 2.009 €/m² La Orotava: 2.123 €/m² San Cristóbal de la Laguna: 2.125 €/m² Los Realejos: 2.180 €/m² Villa de Mazo: 2.310 €/m² Tazacorte: 2.351 €/m² Santa Ursula: 2.393 €/m²

Municipios más caros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Adeje: 4.603 €/m² Guía de Isora: 4.207 €/m² Arona: 3.878 €/m² Santiago del Teide: 3.842 €/m² Puerto de la Cruz: 3.489 €/m² San Miguel de Abona: 3.128 €/m² Granadilla de Abona: 2.902 €/m² Candelaria: 2.612 €/m²

Por eso, cuando vayas a comprar una casa, ya sabes en qué lugares es más asequible y se ajusta mejor a tu bolsillo.