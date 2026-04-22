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Iberia Express refuerza sus rutas a Canarias con 370 vuelos semanales hasta octubre

Habrá hasta 11 viajes diarios con Tenerife

Un avión de Iberia Express.

Un avión de Iberia Express. / E. D.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Iberia Express ha reforzado su operativa con Canarias y Baleares para este verano programando más frecuencias para facilitar los viajes de residentes y visitantes en las islas hasta octubre.

La 'low cost' del grupo Iberia alcanzará en la temporada de verano los 370 vuelos semanales con el archipiélago canario, con mejor conectividad en todas las islas en las que opera: Gran Canaria, Tenerife (norte y sur), Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Además, ha programado en los próximos meses hasta nueve vuelos diarios por sentido con Gran Canaria, hasta once con Tenerife (entre el norte y el sur), otros tres vuelos diarios con Lanzarote, tres con Fuerteventura y dos con La Palma.

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En Baleares, Iberia Express ofertará cerca de 260 vuelos semanales con el archipiélago, con hasta nueve vuelos diarios con Mallorca, hasta seis con Ibiza y hasta cuatro con Menorca.

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