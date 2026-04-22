Hacienda lo confirma: 150 euros de ahorro en la Renta para los propietarios canarios que pongan su casa en alquiler

Los propietarios tinerfeños que vayan a reformar una vivienda que tengan en alquiler pueden beneficiarse de una deducción autonómica que muchos aún desconocen y que permite ahorrar una cantidad importante en la declaración de la Renta. Hacienda ofrece la posibilidad de desgravar hasta 150 euros de los gastos siempre que se cumplan los requisitos fijados por la Agencia Tributaria.

La ventaja fiscal se ofrece a los contribuyentes que adecúen inmuebles que estén destinados al alquiler de residencia habitual. Esta medida que permite recuperar parte del dinero invertido en poner una casa en condiciones para arrendarla a otras personas que busquen un hogar. Esto es muy útil ahora mismo, cuando los costes no paran de crecer, afectando notablemente al bolsillo de los propietarios.

Así se aplica la deducción autonómica para las reformas

La normativa tributaria establece que los contribuyentes pueden deducirse el 10% de los gastos realizados durante el año para adecuar una vivienda destinada al alquiler. Aunque suena muy bien, Hacienda pone un límite, ya que no puede superar los 150 euros por inmueble, independientemente de si la declaración es individual o conjunta.

Entre los gastos que se pueden incluir se encuentran las reparaciones y trabajos de conservación, o cualquier actuación necesaria para que la vivienda pueda alquilarse en condiciones. También se pueden deducir los costes derivados de la formalización del contrato, las primas de seguros que cubran daños o impagos y los gastos necesarios para obtener el certificado de eficiencia energética, obligatorio para alquilar.

Para alcanzar el máximo permitido, el propietario debe haber invertido al menos 1.500 euros en estos conceptos. Si el gasto es menor, la deducción se ajustará proporcionalmente.

Hacienda pone requisitos a esta deducción

Los propietarios interesados deben cumplir con esta premisa clave, la vivienda debe destinarse exclusivamente a alquiler como residencia habitual, según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por tanto, esto deja fuera los alquileres turísticos, vacacionales o de temporada.

La Agencia Tributaria también exige que todos los gastos estén justificados mediante facturas completas y válidas. No sirven tiques ni documentos informales, y es obligatorio conservarlos durante cuatro años por si la Agencia Tributaria solicita una comprobación.

En el caso de obras o reparaciones, también será necesario identificar al profesional o empresa que realizó el trabajo, incluyendo su número de identificación fiscal. Este detalle es obligatorio al introducir los datos en el borrador de la Renta.

Cuando la vivienda pertenece a más de una persona, la deducción se reparte en función del porcentaje de propiedad. Por ejemplo, en un matrimonio en gananciales, cada cónyuge podrá aplicar la mitad del beneficio fiscal.

La normativa también establece una limitación importante, esta deducción no se puede aplicar junto a otra específica de Canarias relacionada con seguros de impago del alquiler.

Para los propietarios, revisar la casilla 0942 del borrador de la Renta, porque este tipo de deducciones autonómicas no siempre aparecen aplicadas por defecto y suponen un ahorro.