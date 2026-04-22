Sucesos
La central nuclear Vandellòs II activa la prealerta de emergencia por un incendio que no ha tenido afectación
La prealerta ha estado activada menos de 20 minutos y el incendio ha sido extinguido por la brigada de primera intervención
EFE
La central nuclear Vandellòs II (Tarragona) ha activado este miércoles la prealerta de emergencia por un incendio en un equipo de ventilación durante más de diez minutos, que no ha afectado a estructuras, sistemas o componentes de seguridad o requeridos para la parada segura de la central, según informa el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El titular de la central ha notificado al CSN el suceso, que ha tenido lugar en un edificio de aparellaje eléctrico de la planta. El incendio, que no ha generado llamas, ha sido extinguido por la brigada de primera intervención.
La central ha activado la prealerta de emergencia entre las 9.45 y las 10.09 horas, mientras que el CSN ha activado su retén de emergencia en modo 1, lo que implica la incorporación del retén a la sala de emergencias.
Con la información disponible hasta este momento, el CSN ha clasificado lo ocurrido con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).
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