Es oficial: casi 500 euros al mes gracias a esta ayuda del SEPE para los canarios nacidos entre entre 1959 y 1974

El Ministerio de Trabajo tiene una ayuda muy importante para los desempleados mayores de 52 años que ya han agotado la prestación contributiva. Este subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permite cobrar 480 euros al mes y también ofrece a los parados la posibilidad de seguir cotizando para la futura pensión de jubilación, lo que lo convierte en un apoyo esencial para quienes se han quedado sin otras fuentes de ingresos.

El subsidio para mayores de 52 años se ha consolidado como una de las ayudas más importantes del Ministerio de Trabajo. Este apoyo económico no solo ofrece estabilidad, sino que introduce una ventaja frente a otras prestaciones.

La ayuda está pensada para el tramo final de la vida laboral

El subsidio para mayores de 52 años está dirigido a personas que han agotado el paro o no tienen derecho a él y que, por su edad, encuentran mayores barreras para volver a trabajar. A diferencia de otras ayudas, no tiene una duración limitada en el tiempo y puede cobrarse de forma continuada hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Esta característica lo convierte en una herramienta que refuerza sistema de protección social, porque mientras otros subsidios se agotan y extinguen tras unos meses, este permite a los beneficiarios mantener ingresos estables durante años, siempre que sigan cumpliendo los requisitos exigidos. Además, el SEPE sigue cotizando por el beneficiario a la Seguridad Social durante todo ese periodo, lo que evita que su futura pensión se vea perjudicada por largos periodos sin empleo.

¿Quién puede solicitar esta ayuda?

No todos los desempleados pueden acceder a este subsidio. La normativa establece condiciones que deben cumplirse en el momento de la solicitud. Entre las principales destacan:

Tener 52 años o más.

Estar inscrito como demandante de empleo.

Haber agotado previamente una prestación o subsidio.

También es imprescindible acreditar una carrera de cotización suficiente para poder acceder a una pensión contributiva en el futuro, salvo el requisito de edad.

También se exige haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, con dos de ellos dentro de los últimos 15 años, y un mínimo de seis años cotizados por desempleo. Además, el solicitante no puede superar un límite de ingresos mensuales, fijado en el 75% del salario mínimo interprofesional.

Cuánto se cobra y cómo se mantiene la ayuda

La cuantía del subsidio equivale al 80% del IPREM, un indicador que fija el Estado para calcular este tipo de prestaciones. Aunque no es una cantidad elevada, su estabilidad en el tiempo es uno de sus principales atractivos. En 2026, esta cantidad es de 480 euros al mes en 12 pagas, lo que al año se traduce en 5.760 euros.

Para seguir cobrándola, cada beneficiario debe presentar una declaración anual de rentas para demostrar que sigue cumpliendo el requisito económico. Si se superan los límites establecidos, el subsidio puede suspenderse.

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica del SEPE, de forma presencial con cita previa o mediante registro administrativo. El organismo revisa cada caso de forma individual, por lo que es habitual que se requiera documentación adicional para acreditar los requisitos. El SEPE también pone otra condición, rechazar ofertas adecuadas o no participar en acciones formativas puede suponer la pérdida del derecho a la ayuda.

En un mercado cada vez más exigente, esta ayuda no solo proporciona ingresos, sino también la tranquilidad de seguir construyendo una pensión futura.