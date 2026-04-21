Es oficial: hasta 13.500 euros extra de la la Seguridad Social a los trabajadores que retrasen su jubilación solo dos años

Los trabajadores tinerfeños que estén pensando en jubilarse quizá deban pensárselo dos veces antes de dar el paso, ya que retrasar su salida del mercado laboral puede traducirse en un extra de hasta 13.000 euros para disfrutar durante su retiro. Así lo ha explicado el experto laboral Juan Ignacio Díez (@juandiez72), que ha detallado qué condiciones deben cumplirse y qué pasos hay que seguir para acceder a este incentivo, porque la Seguridad Social tiene un sistema de bonificaciones para quienes hagan esto.

El Gobierno ofrece la posibilidad de aumentar la pensión o recibir un pago único que en algunos casos puede superar los 13.000 euros. Por eso, retrasar la jubilación no solo implica seguir trabajando unos años más, también se traduce en un importante incentivo económico.

Con esto, la Seguridad Social busca aliviar la presión sobre el sistema de pensiones y mejorar los ingresos futuros de los trabajadores que optan por retrasar su jubilación. Legalmente, esto se conoce como jubilación demorada. La política está diseñada para premiar a quienes deciden continuar en activo una vez alcanzada la edad legal de retiro.

Tres opciones para aumentar los ingresos

Cuando llega el momento de jubilarse, el trabajador puede elegir entre tres fórmulas distintas si decide seguir trabajando para posteriormente aplicarla en las ganancias que está obteniendo con esa extensión de la vida laboral.

La primera consiste en incrementar la pensión de forma permanente. Por cada año adicional trabajado, la Seguridad Social aplica un aumento del 4%. Esto significa que una persona con una pensión de 1.500 euros podría pasar a cobrar 1.620 euros mensuales si retrasa su jubilación dos años, y ese incremento se mantiene de por vida.

La segunda opción es recibir un pago único. En lugar de subir la pensión, el trabajador puede optar por un cheque cuya cuantía depende de los años cotizados y de la base reguladora. En los casos más favorables, este incentivo puede alcanzar cifras cercanas a los 13.500 euros por cada año de retraso. La horquilla de lo que se cobra extra empieza en 4.500 euros y llega a alcanzar esa cantidad.

La tercera alternativa combina ambas fórmulas: una parte se recibe como pago único y otra se traduce en un incremento mensual de la pensión.

Estos jubilados pueden alcanzar los 13.500 euros

No todos los trabajadores reciben el mismo importe. Para acercarse al máximo incentivo, es necesario haber cotizado durante largos periodos y tener derecho a una pensión elevada.

Según los cálculos del experto, solo pueden recibir esa cantidad quienes han superado los 44 años y medio de cotización y cuentan con bases altas. En estos casos, el cheque único puede superar los 12.000 euros anuales por cada año adicional trabajado. A partir de este tope, según se cotiza menos, posteriormente, se gana menos.

Los trabajadores tienen más beneficios desde el año pasado gracias a la reforma de la jubilación demorada

Desde 2025, la normativa ha introducido mejoras que hacen aún más atractiva esta opción. A partir del segundo año de retraso, ya no es necesario esperar un año completo para obtener beneficios adicionales.

El sistema permite sumar incrementos del 2% por cada seis meses trabajados, lo que flexibiliza la decisión y permite ajustar mejor el momento de la jubilación.

El proceso para acceder a estas bonificaciones es sencillo. El trabajador no debe hacer ningún trámite especial en la Seguridad Social al cumplir la edad de jubilación si quiere retrasarla, basta con seguir trabajando. El paso importante llega cuando decide retirarse.

En ese momento, al solicitar la pensión, debe indicar expresamente qué modalidad prefiere: aumento de la pensión, pago único o fórmula mixta. Si no se marca ninguna opción, la Seguridad Social aplica por defecto el incremento mensual, lo que puede suponer renunciar al cheque único.

Además, es posible consultar previamente el importe exacto a través del simulador oficial, que calcula cuánto se puede ganar en función de la carrera laboral.

A pesar de su impacto económico, muchos trabajadores desconocen esta posibilidad y se jubilan sin saber que pueden ganar mucho dinero aguantando unos meses más en su empleo.