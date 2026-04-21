Empresas
Eurofragance facturó más de 200 millones en 2025, un 16% más
Redacción
La multinacional de fragancias catalana Eurofragance cerró 2025 con una facturación superior a los 200 millones de euros tras un aumento del 16% en ventas comparables respecto del ejercicio anterior, "gracias al buen rendimiento regional y a un crecimiento equilibrado en todas las categorías de producto", informa la compañía este martes en un comunicado.
Estos resultados se deben al crecimiento en todas las regiones, especialmente en Oriente Medio, Latinoamérica, África, Turquía e Indonesia, "que han contribuido de manera significativa al buen resultado pese al aumento de los costes de las materias primas y la subida de los tipos de interés".
El CEO de la multinacional, Joan Pere Jiménez, ha asegurado que los resultados de 2025 han superado los objetivos financieros marcados y que este crecimiento ha sido posible gracias a las inversiones estratégicas en sus fábricas y centros creativos, "a la innovación constante en soluciones de fragancias, al desarrollo continuo de ingredientes propios y a la fidelidad" de su base de clientes.
Coincidiendo con su 35 aniversario, este 2025 Eurofragance ha ampliado la planta de producción de Barcelona, ha inaugurado un Centro Creativo en Yakarta, ha expandido el de Bombay, y ha establecido nuevas oficinas en Estambul.
El director financiero de Eurofragance, Juan Ramón López Gil, ha explicado que la compañía ha encadenado cinco años consecutivos de crecimiento de doble dígito: "Estos resultados demuestran la solidez de nuestro modelo de negocio y la eficacia en la ejecución".
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