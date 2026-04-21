Sacudida en el tablero gasista: Enagás entra en su homólogo francés Teréga y vende junto a Amancio Ortega su filial de renovables

Enagás lanza una ola de movimientos corporativos. El gestor de sistema gasista y de la red de gasoductos española ha sellado un acuerdo para comprar un paquete un 31,5% del capital de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros. Y de manera simultánea la compañía española también ha anunciado la venta de un 40% de su filial Enagás Renovables por 48 millones al grupo Hy24 (controlado por el fondo Ardian), que también tomará las participaciones del 5% en manos de Amancio Ortega y del grupo estatal Navantia. Hy24 se queda así con un 80% del grupo de gases verdes y Enagás mantendrá un paquete minoritario del 20%.

Enagás se convierte en el segundo mayor accionista de Teréga, que es uno de sus socios en el ‘megaproyecto’ de corredor europeo de hidrógeno verde H2Med. La compañía española se queda tan solo por detrás de Snam (40,5%) en el capital de la firma gala y adelanta a la empresa pública francesa EDF (18%) y al banco francés Crédit Agricole (10%).

Enagás pretende aportar una perspectiva industrial a Teréga complementaria a la de Snam. Desde el grupo español se considera que la operación refuerza la relación con su socio galo y permitirá favorecer la seguridad de suministro de ambos países, algo especialmente relevante en el actual contexto geopolítico, manteniendo la independencia de los dos operadores y siempre en coordinación con los Gobiernos y Reguladores de Francia y España.

Teréga el segundo mayor operador del sistema de transporte y almacenamiento de gas natural (TSO, por sus siglas en inglés) de Francia, operando en el suroeste del país. El grupo galo cuenta con alrededor de 5.100 kilómetros gasoductos y dos almacenamientos subterráneos, lo que representa aproximadamente el 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad nacional de almacenamiento. La red de Teréga está conectada con la de Enagás por dos conexiones internacionales. Además, la entrada en el capital de la gala fortalece la alianza en proyectos como el H2Med y el BarMar, el hidroducto entre España-Francia.

El grupo dirigido por Arturo Gonzalo destacó que esta adquisición es "plenamente compatible con el plan de inversiones en hidrógeno renovable, contribuye a mejorar el perfil de crecimiento de Enagás y refuerza tanto la política de dividendos, como su sostenibilidad a largo plazo". La compañía subraya que el movimiento es compatible con la última actualización de su plan estratégico 2025-2030, que busca avanzar en la descarbonización a través del hidrógeno verde y otros gases renovables y también garantizar la seguridad de suministro de España y de Europa.

La operación proporcionará a Enagás una contribución media de unos 40 millones de euros de flujo de caja, unos 33 millones de euros de resultado de sociedades participadas y unos 15 millones de euros de beneficio después de impuestos en el periodo 2027-2032, según las estimaciones de la compañía.

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