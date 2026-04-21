Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAniversario de la muerte del papa FranciscoDetenido por agresión sexual en TenerifeMuelle florante chinoMenores migrantesCD Tenerife
instagramlinkedin

CRISIS ENERGÉTICA

El comisario europeo de Energía advierte de que, incluso en el mejor escenario, "el verano va a ser difícil"

Dan Jorgensen alerta de graves consecuencias económicas si se prolonga la crisis energética

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen. / ESADE

EP

Madrid

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha advertido de que, incluso en el mejor escenario en el contexto actual de incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo, Europa se encamina "a un verano que va a ser difícil".

En su participación en una jornada organizada por EsadeGeo y la Representación de la Comisión Europea en España, celebrada en Esade Madrid, ha considerado que, incluso si el estrecho de Ormuz reabriera por completo esta misma tarde, "harían falta más de un par de años para recuperar la producción de gas".

Según el comisario europeo, en el peor de los casos -que podría prolongarse durante meses o años-, se estaría ante "un orden mundial completamente nuevo y probablemente ante consecuencias económicas muy graves, que van mucho más allá del sector energético".

Por ello, aseguró que "no hay seguridad real sin seguridad energética" y se mostró convencido de que "nunca se debería volver a importar ni una sola molécula (de energía) de Rusia". "Nunca deberíamos volver a confiar en un país que es fundamentalmente nuestro enemigo", dijo.

De esta manera, Jorgensen apuntó que la UE ha tomado nota tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y está mucho mejor preparada a nivel energético. "En primer lugar, hemos diversificado, así que contamos con muchas otras fuentes, y en segundo lugar, y aún más importante, nos estamos alejando del gas", añadió al respecto.

Jorgensen, que puso en valor el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático, destacó también la necesidad de preservar la competitividad del bloque, que se encuentra bajo presión, informó Esade. "Pagamos demasiado por nuestra energía en Europa, dos o tres veces más que nuestros competidores en China y Estados Unidos", manifestó, aunque señaló también que se han evitado costes aún mayores gracias a la rápida expansión de las energías renovables, especialmente en los últimos diez años.

Noticias relacionadas

Igualmente, estimó que la UE no sólo necesita una mayor capacidad de generar energías limpias, sino aprovechar mejor la infraestructura existente e invertir más en transmisión e integración. "Estamos bastante bien interconectados, pero necesitamos estarlo aún más, no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos", comentó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio obliga a cerrar la autopista del Norte en horas puntas
  2. Vecinos retienen y golpean a un menor en Tenerife por robar una caja registradora
  3. Tenerife convierte al Pijaral en el quinto sendero con una ecotasa para el acceso
  4. Santa Cruz de Tenerife aprueba de forma inicial el plan que la hará más verde y «bella»
  5. Otilia, Juana y Ramón, las personas fallecidas en el incendio en Tenerife
  6. La Policía Nacional detiene en Tenerife a un peligroso fugitivo reclamado por Polonia con una pena de 485 años de prisión
  7. El plan de reforma de la avenida de La Trinidad, en La Laguna, se retrasa por el carácter privado de sus soportales
  8. Lo que dicen las matemáticas: un 11% de opciones de que el CD Tenerife ascienda este sábado

El comisario europeo de Energía advierte de que, incluso en el mejor escenario, "el verano va a ser difícil"

El comisario europeo de Energía advierte de que, incluso en el mejor escenario, "el verano va a ser difícil"

La baliza V-16 podría dejar de ser obligatoria: Vox plantea recuperar los triángulos en carretera

La baliza V-16 podría dejar de ser obligatoria: Vox plantea recuperar los triángulos en carretera

Problemas para Cervera en el once ante la Ponferradina: no podrá repetir y medita ‘reconvertir’ a José León en busca del ascenso

Problemas para Cervera en el once ante la Ponferradina: no podrá repetir y medita ‘reconvertir’ a José León en busca del ascenso

Además de Pragmata, estas son las inteligencias artificiales más perturbadoras de los videojuegos

Además de Pragmata, estas son las inteligencias artificiales más perturbadoras de los videojuegos

Llegada del primer dique flotante al Puerto Santa Cruz de Tenerife desde China

Llegada del primer dique flotante al Puerto Santa Cruz de Tenerife desde China

La Palma pide ante el Parlamento una aplicación "sensible y diferenciada" del decreto canario y reclama al Estado la exoneración de las reglas fiscales

La Palma pide ante el Parlamento una aplicación "sensible y diferenciada" del decreto canario y reclama al Estado la exoneración de las reglas fiscales
Tracking Pixel Contents