La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios

La elevada producción de aceite de oliva en los dos últimos ejercicios, después de casi un lustro marcado por la sequía y los altos precios del 'oro líquido' en los lineales de los supermercados, no parece que sea suficiente para que se alcance el mes de octubre con grandes reservas. Será entonces cuando arranque una nueva campaña, pero recuerdan los productores que para entonces, si sigue el elevadísimo ritmo de venta, los precios van a aumentar de manera muy considerable.

Con los parámetros actuales, en cuanto a escasez de lluvias en marzo y abril, las principales agrupaciones agrarias alertan de que la próxima temporada llegará marcada por un descenso de la producción. Este aspecto lo tienen en cuenta los mercados a la hora de fijar precios. Y hay organizaciones agrícolas que señalan que los bajos precios en origen de estos últimos meses no tienen sentido, conscientes del escenario al que se puede llegar cuando termine este año.

De momento, los consumidores no han visto variaciones importantes en los lineales. Pero portavoces de COAG, UPA y Asaja en Andalucía coinciden en que las cifras irán en los próximos meses al alza, porque ya esta última campaña ha sido de menor rendimiento a la del ejercicio anterior.

Las ventas de aceite de oliva, disparadas

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) constata que las ventas tienen un dinamismo que está por encima de ese potencial crecimiento que han registrado los stocks durante este pasado invierno. En base a los números del mes de marzo, en los que se produjeron más de 80.000 toneladas, la producción acumulada en toda la campaña se elevó a 1,2 millones de toneladas, que supone un 10% menos que las contabilizadas en el ejercicio anterior. Es además un 6% menos de lo que esperaba el Gobierno central cuando hizo público el aforo previsto.

Pero es que pese a la guerra en Oriente Próximo sólo durante el mes de marzo se vendieron casi 140.000 toneladas, cerca del doble de las producidas exclusivamente durante ese mes, por lo que la tendencia es a poner el stock de nuevo bajo mínimos, con el consiguiente aumento de precios.

Debido a que el sector ya ha puesto en circulación 746.000 toneladas de aceite de oliva, las agrupaciones agrarias expresan que en este instante está vendido el 60% de todo lo que se ha producido durante esta última campaña olivarera.

Calidad incuestionable

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, aseguraba días atrás que con los registros de marzo está claro que no se va a "poder llegar a los aforos previstos". Así ha indicado que se constata "una menor producción", mientras que la comercialización "sigue en este momento como un tiro".

E incide en que es lamentable comprobar, "un mes más, que los precios en origen no se recuperan y se mantienen sobre los cuatro euros, por debajo de los costes de producción en el olivar tradicional". En términos parecidos, UPA aplaude que los mercados sigan demandando el aceite de oliva, como producto saludable y de extraordinarias propiedades. Pero también sigue sin explicarse que no se traduzca en ese incremento de los precios en origen.

Si nos fijamos en los territorios que más volumen de aceite producen, COAG especifica que en Jaén la caída de la producción de aceite de oliva ha sido de casi un 20%. Eso representa unas 100.000 toneladas menos. Y es que los 1,28 millones de toneladas producidas en todo el país son 130.000 menos que las de la anterior campaña.

Vista panorámica aérea de un olivar de montaña en Jaén. / EFE / José Manuel Pedrosa

Cae la producción en Jaén

En tierras jienenses, hasta el pasado 31 de marzo se habían producido 384.286 toneladas de aceite, un 19% menos de los previsto en el aforo oficial de la Junta de Andalucía, que preveía 475.000 toneladas de aceite. Para el secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, las existencias hasta final de marzo se situaban en un total de 940.000 toneladas de aceite, 34.000 toneladas menos que en el mes anterior.

Defiende que con las salidas al mercado global, que se mantienen altas, en torno a las 140.000 toneladas, "las bodegas llegarán al mes de octubre vacías", como también relata el portavoz de Asaja en Jaén, Luis Carlos Valero. Este último espera que el mercado reaccione ante esta bajada de producción y que los precios puedan subir en breve, "porque hay un mantenimiento de precios que no tiene razón".

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Habrá que mantener así, durante los próximos meses, la atención a los precios finales del aceite de oliva, incluido el virgen extra.