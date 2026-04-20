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HiperDino lanza un amplio catálogo de más de 150 productos a 1 euro

La cadena de supermercados canaria pone a la venta también desde el jueves, y hasta fin de existencias, la cafetera portátil más económica del mercado, a 29,99 euros

Una clienta en un supermercado de Hiperdino.

Una clienta en un supermercado de Hiperdino. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

HiperDino lanzará desde este próximo jueves 23 de abril y hasta el 7 de mayo, una campaña especial de descuentos con más de 150 productos a 1 euro. Así según ha explicado el director del departamento de Marketing y Comunicación de la cadena de supermercados, Carlos García “hablamos de productos lácteos, yogures, kéfir, leche sin lactosa de la marca Puleva, queso en lonchas de la marca El Castillo o President, bonito del norte de la marca propia HiperDino en aceite de Oliva, etcétera, en definitiva un catálogo variado de referencias que facilitan la compra de nuestros clientes a precios muy por debajo del mercado, haciendo su cesta de la compra aún más asequible y variada”, ha indicado.

Asimismo, García ha señalado que a partir de este jueves también las tiendas HiperDino podrán a la venta hasta fin de existencias, la exitosa en ventas, cafetera portátil más cómoda y económica del mercado y lo hace al precio más competitivo a 29,99 euros, antes 44,95 euros.

Con esta promoción especial, HiperDino te invita a que disfrutes de un café de calidad en cualquier momento y lugar del día, con esta cafetera portátil que ha revolucionado el mercado, gracias a lo sencillo que es preparar un café siguiendo tres sencillos pasos: Cargar con pastilla o café molido; recargar el depósito de agua y encender.

Folleto con las ofertas.

Folleto con las ofertas. / E. D.

La cafetera THULOS TH-CM06, admite dos tipos de cápsula, tamaño pequeño y el grande. Además, tiene un compartimento diferenciado para café molido, ofreciendo esa opción a los amantes del café a granel. En cuanto al tipo de presión de vertido del café, éste es el equivalente a 20 bares de presión, lo que le otorga al café un sabor intenso y especial. La capacidad del depósito de agua es de 60 mililitros y de la taza de café resultante de 150 milímetros.

García ha explicado que “la fortaleza de este tipo de promociones en nuestras tiendas, es que no solo nos acerca a las necesidades de nuestros clientes, sino que además brinda productos novedosos en el mercado, que son funcionales y nos facilitan el día a día”.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

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A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.

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