Las familias numerosas de Canarias se pueden ahorrar hasta 1.459 euros en la Declaración de la Renta si cumplen estos requisitos

Las familias numerosas de Canarias tienen una ayuda muy importante que se pueden aplicar en la Declaración de la Renta en forma de deducción autonómica. Los hogares que cumplan estos requisitos de Hacienda se beneficiarán de una rebaja fiscal notable en su factura de impuestos del 2025. En total, los beneficiarios tendrán un ahorro de hasta 1.459 euros, todo dependiendo de la situación familiar.

La medida está diseñada para compensar el mayor esfuerzo económico de estos hogares, en un contexto marcado por el aumento del coste de vida y la inflación y donde la Agencia Tributaria pretende echar una mano a estas familias.

Lucía Feijoo Viera

Esta deducción está regulada en el marco fiscal autonómico y se aplica directamente sobre la parte del impuesto correspondiente a Canarias, reduciendo así el importe final a pagar.

Estas son las cuantías del ahorro en la deducción autonómica

La cantidad que puede deducirse el contribuyente depende de dos factores: la categoría de familia numerosa y la existencia de discapacidad dentro del núcleo familiar. En términos generales, las cifras son las siguientes:

597 euros para familias numerosas de categoría general.

para familias numerosas de categoría general. 796 euros para familias numerosas de categoría especial.

Sin embargo, cuando alguno de los miembros, cónyuge o descendiente, tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%, las cuantías aumentan de forma considerable:

1.326 euros en categoría general.

en categoría general. 1.459 euros en categoría especial.

Este incremento convierte a la deducción en una de las más potentes dentro del sistema autonómico canario.

Requisitos de la deducción de familias numerosas

Para acceder a esta ventaja fiscal es imprescindible cumplir estas condiciones que establece la Agencia Tributaria:

Tener el título oficial de familia numerosa en vigor a fecha 31 de diciembre del ejercicio declarado.

a fecha 31 de diciembre del ejercicio declarado. Que dicho título esté expedido por el organismo competente.

Que exista convivencia real entre el contribuyente y el resto de miembros de la familia.

En los casos en los que ambos progenitores presenten la declaración por separado, la deducción se divide al 50% entre los dos. Si se opta por declaración conjunta, se aplica el importe íntegro.

Lo más importante que deben saber los contribuyentes es que para beneficiarse de esta ayuda no existe límite de ingresos, lo que la diferencia de otras deducciones autonómicas.

Sin embargo, tiene una limitación importante que conviene tener en cuenta. El beneficio fiscal solo reduce la cuota autonómica del impuesto, pero no genera dinero a devolver si el resultado ya es cero. Es decir, si tras aplicar otras deducciones el contribuyente no tiene que pagar IRPF en la parte autonómica, esta ayuda no se convierte en un ingreso adicional.

Por ejemplo, si la cuota autonómica es de 400 euros y la deducción asciende a 597 euros, el resultado será cero, pero no se recibirán los 197 euros restantes. Aun así, combinada con otras deducciones, como la estatal por familia numerosa, puede suponer un ahorro fiscal significativo.

Como muchas reducciones, esta no siempre aparece automáticamente en el borrador. El contribuyente debe incorporarla manualmente accediendo al apartado de deducciones autonómicas de Canarias en Renta Web.

Allí debes buscar la casilla 925 y seleccionar la opción 'familia numerosa', indicando categoría y posibles situaciones de discapacidad. El sistema calculará automáticamente la reducción correspondiente.

Esta deducción autonómica no actúa sola. Es compatible con otras ventajas fiscales, como la deducción estatal por familia numerosa o las ayudas por nacimiento o adopción de hijos. Esto permite que muchos hogares acumulen beneficios fiscales y reduzcan de forma notable su carga impositiva en la Declaración de la Renta de este año.